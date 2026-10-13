12/10/2026 11:00

亞太經合組織（APEC）財政部長會議將於10月20日至21日首次在香港舉行。財政司司長陳茂波發表網誌指出，今次大會將聚焦四大重點議題，包括支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、普惠金融，以及青年財經人才交流合作。他強調，相關議題不僅是香港的獨特優勢所在，亦是本港能夠為區域發展作出積極貢獻的範疇。

陳茂波以推動區內低碳轉型為例，指出2025年在香港發行的綠色和可持續債務總額已突破760億美元，其中在港安排發行的綠色和可持續債券約佔380億美元，連續8年躍居亞洲市場首位。他表示，亞太區內項目對資金需求殷切，同時投資者亦高度關注透明度，香港憑藉在綠色債券、轉型融資、項目認證及專業服務等環節的完整生態圈，正好扮演連通兩端的關鍵橋樑。

針對資金需求龐大的數碼基礎設施領域，陳茂波提到，人工智能（AI）發展帶動算力、數據中心及雲端服務等領域的龐大投資，由於相關項目規模龐大且技術更新迅速，香港可推動APEC成員經濟體展開跨地域協作，探討公私營合作（PPP）融資模式，善用公共資源引導市場資金投入，賦能區域實體經濟發展。

在普惠金融方面，香港金融管理局推出的「商業數據通」已取得顯著成效，中小企透過授權銀行取得營運數據，大幅提升貸款審批效率。截至今年6月底，該平台已促成逾10.8萬宗貸款申請，信貸批核總額接近900億港元。

陳茂波補充，除了回應大會設定的議題外，香港亦會主動展示作為國際保險及風險管理樞紐的優勢。本港的保險相連證券服務、專屬自保公司航運專項風險池，均可與區域夥伴深化合作，而巨災債券和專項風險承保等金融工具，亦能為區內基建投資及氣候風險管理提供更多保障及融資渠道，為本地金融及專業服務業開拓更廣闊市場。

APEC旗下21個經濟體覆蓋全球約30億人口，合計佔全球生產總值（GDP）逾六成。今次大會將吸引逾150名青年義工參與接待工作，陳茂波期望各國財金官員及商界領袖在參會之餘，亦能親身體驗香港在創科、文化藝術及飲食等方面的獨特魅力。

撰文：經濟通採訪組