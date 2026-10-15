15/10/2026 08:48

要聞盤點

1、美股周三（14日）全線向下，納指跌近1.9%，標指亦跌逾1%，晶片股及人工智能相關股份持續受壓。美國9月通脹升幅高於市場預期，市場憂慮聯儲局可能進一步加息，加上投資者對AI基建企業的債務及融資風險提高警惕，拖累科技股表現。道指收市跌48.62點，或0.09%，報51621.48點；標指跌86.51點，或1.11%，報7718.94點；納指跌511.51點，或1.88%，報26692.87點。

2、美國勞工統計局公布，9月消費物價指數(CPI)按年升3.7%，高於市場預期的3.6%，亦高於8月的3.4%，創5月以來新高；按月升0.6%，符合市場預期，升幅較8月的0.4%擴大。核心CPI按年升2.6%，高於市場預期的2.5%及8月的2.4%，創6月以來新高。

3、聯儲局理事鮑曼表示，目前毋須急於進一步調整利率，強調通脹仍高於當局目標，聯儲局需要時間觀察金融狀況的變化，再決定下一步行動。

4、美國聯儲局公布最新褐皮書，指出美國經濟整體增長有限，企業持續面對關稅帶來的成本壓力，部分企業開始將成本轉嫁予消費者，通脹風險仍然存在。

5、國際能源署表示，OECD政府石油庫存降至至少1989年以來新低，全球柴油和其他燃料供應明年仍將面臨壓力。

6、人行公布9月金融統計數據，社會融資規模增量3.55萬億元人民幣，高於市場預期，按年增0.54%。9月新增人民幣貸款1.08萬億元，雖高於市場預期，惟按年減少16.03%，是2015年以來增長最少的9月數據。

7、烏克蘭總統澤連斯基指責和馬斯克限制烏軍使用SpaceX的衛星技術。據報白宮正在討論減少與烏克蘭的情報共享。

8、據悉Anthropic向潛在投資者表示，第三季度營收達到168億美元，經調整後已實現盈利。

9、蘋果據報準備12月首次在中國推出AI功能，但新版Siri暫不同步。據報蘋果折疊屏手機iPhone Duo國行版已在中國完成大模型備案。

【焦點股】

息口敏感股：新地(00016)、紫金礦業(02899)

- 美國9月CPI創5月以來新高

內銀股：建行(00939)、中行(03988)、農行(01398)、工行(01398)

- 內地9月社融增3.55萬億，新增貸款按年減16%

蘋概股：舜宇光學科技(02382)、高偉電子(01415)、瑞聲科技(02018)

蘋果AI概念：阿里(09988)、百度(09888)

- 蘋果據悉準備12月首次在中國推出AI功能

中國生物製藥(01177)

- 附屬創新藥臨研結果入選美國肝病研究學會年會最新突破摘要

國恩科技(02768)

- 料首三季盈利最多11億人幣，按年增79%

中國建材(03323)

- 料首三季盈轉虧7.6億人幣，水泥及混凝土價量齊降

華能國電(00902)

- 第三季度上網電量跌9.9%，首三季度上網電量跌逾5%

黑芝麻智能(2533)

- 訂AI計算服務器銷售合同，總金額涉3億人幣

傳音控股(02636)

- 超購僅3.5倍全獲最少一手，暗盤潛水逾1%帳面蝕52元，今日掛牌



【油金報價】

紐約期油下跌0.38%，報94.73美元/桶

布蘭特期油下跌0.47%，報105.56美元/桶

黃金現貨上漲0.46%，報4124.07美元/盎司

黃金期貨上漲0.96%，報4147.26美元/盎司