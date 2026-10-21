21/10/2026 17:45

滬綜指今日（21日）收跌0.6%，報3713.03點，深成指也跌0.82%，創業板指挫1.62%。兩市全日成交額約1.43萬億元，較上個交易日減少267億元或1.8%。盤面上看，電池股跌幅最大，寧德時代(深:300750)跌幅超12%，鈉電池板塊挫2.2%最傷，鋰電及固態電池跌1.5%。人工智能板塊逆勢上揚，AI營銷概念漲1.9%，智譜AI概念指數升1.4%。

內地9月青年失業率為18%，較8月的一年高位18.9%略降。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.6777，較上個交易日4時30分收盤價升14點子，六連升，續創2022年6月7日以來逾四年四個月新高，全日在6.6765至6.6810之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7192，較上個交易日升8點子，四連升，續創2023年2月2日以來逾三年八個月新高，較市場預測偏弱逾410點。

今日新聞精選

1. 國務院國資委昨公告稱，經國務院批准，組建國家數據集團有限公司，由國務院國有資產監督管理委員會代表國務院履行出資人職責，列入國務院國有資產監督管理委員會履行出資人職責的企業名單。共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥同日出席集團成立大會並為公司揭牌。他表示，組建這一集團對於充分把握AI發展先機具有重要意義，並要求做好公司組建運營工作，努力打造世界一流數據科技企業。

2. 美國總統特朗普上周曾透露，11月中旬到中國深圳出席APEC領袖峰會期間可能與朝鮮領導人金正恩碰面，但本周一改口稱「不知道、不確定是否有人要求會面」。路透社記者今日在中國外交部例行記者會上向發言人毛寧提問，中方是否參與了美朝雙方領導人可能舉行會晤的溝通？毛寧表示，「關於美朝雙邊接觸，我沒有這方面的信息」。

3. 烏克蘭總統稱，烏克蘭必須參與到涉及烏克蘭危機的任何會晤當中，尤其是即將舉行的中俄美三方會晤。有外媒今日在中國外交部例行記者會上提問，中方是否願意將烏克蘭納入此次會晤當中。外交部發言人毛寧表示，在烏克蘭危機問題上，中方將繼續積極致力於勸和促談，推動危機政治解決，「你提到的中俄美三方的元首會晤，目前我沒有可以提供的信息」。

4. 國家統計局今日發布9月份分年齡組失業率數據顯示，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為18%，較8月的一年高位18.9%略降。9月份，25-29歲勞動力失業率為7.4%，從8月的五個月高點下降0.1個百分點；30-59歲勞動力失業率為3.9%，與8月持平。國家統計局周一公布，9月份全國城鎮調查失業率降至5.2%，31個大城市城鎮調查失業率亦降至5.2%。

5. 路透援引知情人士稱，三星電子和SK海力士正致力於在其中國工廠生產超過200層的NAND閃存芯片，這將使它們的生產水平與南韓本土工廠保持一致。三星的中國西安工廠約佔該公司全球NAND產量的40%，目前生產的芯片層數約為200層。三星正在改造該工廠，以生產286層的V9 NAND芯片。SK海力士正計劃在中國東北的大連工廠轉產240層及以上NAND產品。

6. 中國信通院數據顯示，9月份，國內市場手機出貨量2185.6萬部，同比下降21.7%；其中，5G手機1923.4萬部，同比下降20.2%，佔同期手機出貨量的88.0%。1-9月，國內市場手機出貨量1.89億部，同比下降14.1%；其中，5G手機1.71億部，同比下降8.7%，佔同期手機出貨量的90.6%。兩個口徑放在一起看，9月單月的降幅明顯大於前三季累計，說明下半年的下行壓力加大。5G手機降幅與整體接近，佔比從累計的90.6%小幅回落到單月的88.0%。

7. 據內媒「21世紀經濟報道」報道，星巴克中國確認，10月22日起，星巴克將在全國開始實行消費入座，門店會擺放相關提示牌。星巴克中國表示，「在實際的營運過程中，星巴克會為夥伴提供統一的服務指引和必要支持」。星巴克中國今日宣布，2027財年計劃新增投入超過3億元，用於增加門店服務人力、升級數智化系統及核心設備，並推進約1000家門店設施煥新。

8. 宇樹科技(滬:688836)今日發布人形機器人「H2-X功夫傳奇」，最長續航時間約8小時，可以徒手抬汽車、一腳踢凹車門，還能當「私人保鏢」。宇樹H2-X人形機器人的配置暫未公布，作為參考，宇樹H2人形機器人身高182cm、擁有31個自由度、續航約3小時，宇樹H2-X的續航則猛增到了8小時。

撰文：經濟通中國組