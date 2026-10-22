22/10/2026 13:27

騰訊(00700)昨日失守400元關口後未止跌，今早再跌逾3%，年內累計跌幅近四成。消息面上，騰訊繼今年6月完成發行47億美元債券，又再發行18億美元及260億人幣優先票據，雖然公司指擬將所得款項用於一般企業用途，但外界普遍認為騰訊將繼續投資人工智能(AI)。近日亦有多間大行因騰訊對AI的持續投資而看淡其第三季業績表現，紛紛下調目標價，但其股價如此低殘，估值已很吸引，可否趁機吸納呢？

（截自騰訊官網媒體資料庫）

騰訊完成發行18億美元及260億人幣優先票據 今日起上市買賣

騰訊公布，根據最高限額300億美元的全球中期票據計劃，已於紐約時間10月21日完成發行4批優先票據，合共涉及18億美元及260億元人民幣。相關票據於今日起獲准在聯交所上市及買賣，僅供專業投資者參與。是次發行包括2036年到期、年利率6.1%的13億美元優先票據，以及2046年到期、年利率6.75%的5億美元優先票據；另有2036年到期、年利率2.4%的200億元人民幣優先票據，以及2056年到期、年利率3厘的60億元人民幣優先票據。

騰訊於紐約時間10月13日已分別就上述票據訂立認購協議，是次發債為今年以來中資企業最大規模的離岸債券發行之一，其中260億元人民幣點心債的發行規模更創市場新高。扣除包銷費用、折扣及佣金後，發行美元票據及人民幣票據的估計所得款項淨額分別約17.9億美元及258.9億元人民幣。公司擬將所得款項淨額用於一般企業用途。

瑞銀：受累AI投資料第三季經調整盈利跌7% 降目標價至740元

瑞銀日前發表研究報告，預期騰訊2026年第三季收入按年增長7%，但經調整淨利潤將按年下跌7%至650億元人民幣，主要受人工智能(AI)相關投資拖累。考慮到集團對AI策略的投入，預測騰訊今、明兩年的資本支出分別為2500億和2300億元人民幣，可能會對短期利潤率造成壓力。騰訊的AI進展正面，包括HY4.0模型、「WorkBuddy」及微信智能代理「小微」的測試推出。其中「WorkBuddy」的每日token使用量由6月至8月期間增長5倍，顯示企業市場需求強勁。此外，「WorkBuddy」與騰訊生態內的其他辦公室應用整合，亦有助擴大其企業用戶基礎。

遊戲業務方面，該行料騰訊國內遊戲市場收入預期按年增長12%，增速較上季17%有所放緩，但《王者榮耀》、《和平精英》等長青遊戲表現穩健，加上新遊戲如《金鏟鏟之戰》及《Valorant》亦為收入作出貢獻；國際遊戲業務預計增長則放緩至下跌3%水平。廣告業務預期按年增長18%，較上季22%的增速放緩，主要受持續宏觀不利因素限制。金融科技及企業服務(FBS)業務預期按年增長8%，表現大致平穩，其中支付業務增長雖放緩，但雲服務因芯片供應改善及AI Agent辦公工具「WorkBuddy」訂閱收入增加而略有加速。

展望未來，瑞銀認為，以2027年預測市盈率約13倍計算，騰訊目前估值具吸引力。報告強調，騰訊管理層執行能力強、核心業務現金流穩健、微信生態具備AI變現潛力，加上約9000億元人民幣的投資組合可逐步釋放價值，均為長期投資的正面因素，維持「買入」評級，但將其目標價由770港元下調至740港元。

野村：因持續AI投資料第三季經營溢利遜預期 降目標價至659元

野村亦將騰訊目標價由695港元降至659港元，維持「買入」評級。野村預期騰訊第三季收入大致符合預期，惟經營溢利因持續AI投資而較弱。該行預測騰訊第三季收入按年升9%。非國際財務報告準則經營溢利703億元人民幣，按年跌3%，低於最新市場共識2%；非國際財務報告準則經營利潤率按年跌4.1個百分點至33.5%。資本開支料達587億元人民幣，按季升11%、按年升352%。另季內遊戲收入預期按年升7%，其中國內升12%、海外跌4%（主要因高基數而非基本面轉弱）。廣告收入儘管面對宏觀逆向因素仍按年升18%，受短視頻廣告支持；雲收入加速增長。

摩通則指，騰訊AI策略現已有清晰順序，但回報需時更長，將其2026年及2027年非國際財務報告準則每股盈利預測分別下調2%及10%，主要由於AI折舊及相關成本上升，維持「增持」評級，目標價由690元降至625元。該行指，騰訊先以快速發布節奏打造具競爭力的自研模型，再從企業生產力工具及雲業務賺取回報，並僅在質素與成本允許時，才在微信以全國級應用規模擴展智能體。此順序發揮騰訊優勢，但會令成本前置。該行表示，會持有騰訊，因其具備可承載AI建設的高質素核心業務、估值偏低，且微信智能體潛力超出該行預測。

林家亨：股價已反映高息發債憂慮 市盈率低可分段吸納

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，騰訊又再發債，若小心留意其發債條件，有機會使外資對騰訊有些拋售。現時美國10年期債息也只有5.1厘，但騰訊今次所發10年期美元債息為6.1厘，20年期美元債息為6.75厘，債息遠高於很多美國優質公司，令投資者有些懷疑公司以那麼高債息集資，是否因資金很緊絀，相信這是昨日股價下跌原因。雖然外資不願見到如此高債息，但從量來看，其發債共分四部分，有兩部分是人民幣債，即以人民幣計息，當中10年期債息僅2.4厘，30年期債息為3厘，前者發200億人民幣，後者發60億人民幣，相對來看，6.1厘的美元債只發13億美元，6.75厘的美元債也只發13億美元，不算很多。

另外，林家亨指，從外圍近期消息證實了騰訊在發展AI方面遠遠落後於阿里巴巴(09988)，尤其東南亞方面，騰訊數據中心現時以租賃為主，其穩定性不太令投資者有信心，因要年年付租金，且一簽約起碼10年、8年，而10年租金足以建超過半個數據中心有餘，除非資金不足，否則應可自己建設。而騰訊連發債也定下高息，代表其資金可能不太充裕。不過，騰訊壞消息已公布，昨日股價跌耶麼多已反映，若再下跌不會建議沽售，尤其技術上其保歷加通道底線接近400元，現價處於底線之下20元，此情況下不宜再沽售如此大型龍頭股，反而應分階段吸納。

林家亨又指，綜合大行平均預期，騰訊第三及第四季每股盈利相比去年同期都會下跌，因AI資本投資每次動輒數百億，而未來就算推出AI產品，價格也受制於競爭者，仍要靠減價大量吸客，所以暫不要憧憬其AI新業務有能力賺錢。惟騰訊本身傳統業務盈利「信得過」，就算短期AI業務要蝕錢，今時今日其市盈率只有12倍，比很多舊經濟股更低。只要騰訊能吸到AI客，就算虧損也不要緊，到時盈利可不斷攀升，對其財務威脅性會大減，而經過近幾次集資，公司已手持逾千億港元，對應付未來資本開支已綽綽有餘，料相關憂慮很快會消失。

騰訊半日跌3.35%收報380.6元，連跌3日，累計跌幅8.9%，成交125.4億元。其他科技股亦普遍下挫，阿里跌5.93%報97.55元，美團(03690)跌4.22%報71.55元，京東(09618)跌4.67%報97.9元，快手(01024)跌4.35%報26.82元，網易(09999)跌6.84%報181.2元，百度(09888)跌2.7%報75.6元，小米(01810)跌3.88%報25.76元，嗶哩嗶哩(09626)跌3.53%報103.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉