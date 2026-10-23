23/10/2026 07:39

獨立委員會就大埔宏福苑大火向特首提交調查報告，報告不僅還原火災起因，更撕開了圍標腐敗與樓宇維修監管體系千瘡百孔的真相。當局須盡快進行制度改革和對涉案人士追責，方能告慰亡魂，並防止悲劇重演。

革新監管文化，著眼風險為本

報告雖未即時公開，但聽證會上的證據直指圍標制度存在漏洞、承建商偷工減料，更揭露四個監管部門：房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、消防處、勞工處均出現監管失效。

ICU巡查前預先通知承建商、對註冊檢驗人員逝世兩年後才知道；屋宇署對棚網只核對證書卻從不實地抽驗；消防處到訪屋苑多達26次，從未踏入消防泵房，對後樓梯開「生口」與系統停用採取「與我無關」態度；勞工處接獲工地吸煙投訴，反手轉介消防處了事。四個部門各守程序邊界，各掃門前之雪，最終由168人承受系統性崩壞的代價。

特首表明會仔細研究及積極跟進報告中的所有建議，承諾將在短期內公布全面的改革計劃，並明確交代如何追究相關人員的責任。

大火揭露圍標腐敗，公營基建、公屋及私樓也接連發生嚴重違規醜聞，反映建造業弊病叢生，圍標與層層分判產業鏈的猖獗。政府應參照報告提出的建議，全面改革市區舊樓維修和建造工程的監督制度。

首先，須以雷霆手段根治圍標與偷工減料弊病。市建局現有的「招標妥」計劃在宏福苑事件中暴露出標書審閱流於形式的漏洞，當局須盡快推出加強版「招標妥」，由政府直接提供招標與評標服務，並研究強制大金額維修工程使用中央招標平台。更關鍵的是，須加快圍標刑事化的立法進程，修例加重罰則並收緊專業人士紀律處分，甚至探討設立專責的屋宇維修署，從源頭切斷不法利益鏈。

現有制度過分依賴「文件把關」與「專業自律」，在面對有組織的欺騙時不堪一擊，故改革現有監管文化是同樣重要。聽證會揭露，前線部門巡查往往流於核對文件，對地盤違規使用易燃物料、工人吸煙等致命隱患視而不見。這種重文書的作風，是導致防線全面失守的主因。

監管文化的改變不能只靠內部指引或勸喻，須通過技術強制與後果綁定來重塑行為誘因。當局除了經常無預警突擊巡查，巡查紀錄須即時電子化上載，不可刪改。

同時，應建立可追蹤的巡查指標，並對巡查後仍發生事故的個案，進行回溯檢視，區分是客觀限制還是人為疏漏，而巡查方式也應從清單式，轉向風險為本。當局也應探索建立跨部門風險分級聯合執法機制，徹底告別自家各掃門前雪、有事互相推諉的荒謬現象。

問責到何層級，須向公眾解釋

除制度改革外，當局須對宏福苑大火監管不力的涉案官員追責。政府目前已安排兩名政務官協助公務員敘用委員會開展調查，顯示部門首長責任制程序已啟動。

報告據說指ICU監管失職的責任最大，但要對其追責較為複雜。ICU隸屬房屋局常任秘書長辦事處，卻是跟隨屋宇署署長的授權與指引下運作，若沒有收到投訴便不會巡查，且只依賴註冊檢驗人員及相關文件。這意味著問題的根源在於指引本身存在設計缺陷，若前線官員抱持少做少錯的心態，選擇視而不見，亦不把問題上報，究竟能否向屋宇署署長抑或房屋局常秘追責？消防處、勞工處和屋宇署的直接責任和管理責任應如何追責，亦是公眾的焦點。

政府無論追責到哪個層級，都需要一套經得起公眾審視的理據和論述。當作出最終決定時，政府需向公眾說明在現行制度下，部門首長對下屬的監管失誤應承擔到甚麼程度？不知情是否足以構成免責理由？若選擇追究，則需要說明依據何在。無論哪種抉擇，缺乏清晰解釋的問責，都難以服眾。

168條人命的代價太沉重，唯有以透明、徹底、符合社會期望的方式處理責任問題，並同步推動監管制度和文化革新，才能真正告慰逝者、安撫生者，讓香港在痛定思痛後，建立起更能兼顧安全與發展的制度，令香港社會從傷痛中恢復過來，以強大韌性再出發。