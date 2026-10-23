23/10/2026 09:05

美股三大指數周四(22日)個別發展，納指急挫2.6%，創6月以來最大單日跌幅，標指跌1.2%，道指輕微倒升。市場憂慮人工智能投資開支持續膨脹，企業回報及融資風險增加，拖累晶片股及大型科技股受壓。

另一方面，中東局勢再度升溫，市場憂慮原油供應受阻，布蘭特期油升至5個月高位。美國國債則受避險需求支持，10年期債息跌穿5厘。

道指早段一度跌逾300點，其後反覆向上，收市倒升11.89點，或0.02%，報52867.98點；標指跌93.74點，或1.21%，報7663.43點；納指尾市最多挫780點，收市仍大跌694點，或2.6%，報26008.86點。

科技股沽壓集中於人工智能相關股份。Meta(US.META)股價大跌7%，即使公司第三季收入勝預期，並對第四季收入作出較市場預期樂觀的預測，惟Meta五年期信貸違約掉期(CDS)價格升至歷史高位，反映市場對相關信貸風險的關注升溫。

特斯拉、SpaceX股價大跌

晶片股亦普遍受壓，費城半導體指數跌逾6%。特斯拉(US.TSLA)股價跌3.1%，儘管公司公布季度業績後下調全年資本開支計劃；SpaceX(US.SPCX)股價亦大跌9.1%。

其他大型科技股表現方面，英偉達(US.NVDA)跌4.4%，Meta(US.META)跌7%，蘋果(US.AAPL)逆市升1.2%，微軟(US.MSFT)跌2.2%，谷歌(US.GOOG)跌3.1%，亞馬遜(US.AMZN)跌4.6%。

布油曾升穿每桶113美元

中東局勢緊張推高油價。伊朗支持的胡塞武裝再度襲擊沙特阿拉伯目標，市場憂慮衝突擴大，影響中東主要產油區的供應。布蘭特期油一度升至每桶113美元以上，創約五個月高位。布蘭特期油日內大升3.6%，至每桶112.81美元；紐約期油升2.1%，至每桶99.22美元。

股市下跌帶動避險需求，美國國債價格上升、孳息率下跌。美國10年期國債孳息率跌穿5厘，報約4.994厘。

日圓轉強，升穿156

外匯市場方面，美匯指數報101.6，日內跌約0.08%。日圓顯著轉強，美元兌日圓一度跌至156.68，日內報156.81，跌0.8%，日圓錄得近一個月最大單日升幅。歐元兌美元升勢受阻，徘徊於1.123美元附近，日內跌0.1%。

國際金價顯著下跌，現貨金低見每盎司4028美元，跌2.7%，創8月初以來低位；紐約期金報每盎司4043美元，跌2.5%。

撰文：經濟通國金組