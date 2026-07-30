《日入而息》中際旭創首掛收低逾2%每手蝕1000元，券商料滙控次季列帳基準稅前利潤升50%

|中際旭創(03308)H股首掛失守招股價，公司稱致力持續創新推動技術進步；黃偉綸稱中際旭創上市豐富香港資本市場硬科技產業版圖，助力提升香港市場對全球資本吸引力；中際旭創首掛收低逾2%每手蝕1000元，盤中曾低見880元
|金管局指香港貨幣及金融市場保持有序運作，港元拆息在聯繫匯率制度下趨近美元息率；中銀香港(02388)維持最優惠利率5厘不變；渣打香港維持最優惠貸款利率5.25厘不變；滙豐維持最優惠利率5厘不變；恒生維持港元最優惠利率5厘不變；本港三間發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料拆息短期未有大跌空間，H按按息維持3.25厘水平
|券商料滙控(00005)次季列帳基準稅前利潤升50%，或恢復回購計劃，料維持派息10美仙
|百勝中國(09987)第二季淨利潤按年增長14%至2.44億美元，料收購內地必勝客8月完成
|電盈(00008)中期虧損收窄至2.8億元，息9.77仙
|美圖公司(01357)料中期經調整淨利潤按年增長36%至40%
|九龍倉置業(01997)賣新加坡會德豐廣場套現67億元，預料獲利10億元
|證監會向富途發出限制通知書以凍結與涉嫌首次公開招股欺詐有關的逾1.25億元資產
|德勤建議政府牽頭成立北都產業基金，提升公私營合作；建議香港與北交所探索建立「京港成長市場合作機制」，推動「京港成長通」
|政治局會議今年10月召開二十屆五中全會；扎實推進「六張網」規劃建設，深入實施「人工智能+」行動；加力擴大內需、優化供給，切實保障和改善民生；深化資本市場投融資綜合改革，提升資本市場韌性和信心
|卡塔爾三周來首次恢復經霍爾木茲海峽運輸液化天然氣；美軍完成對伊朗的一輪大規模打擊行動，攻擊數十個革命衛隊目標；科威特軍方表示伊朗擊中一家中國公司大樓，造成一人死亡；伊朗擊中科威特一家中國公司，華使館確認無中國公民傷亡
|期結日港股企硬25800收報25858升50點，政治局開會四大內銀破頂
|滬綜指收跌0.62%險守3800，政治局開會促擴內需，消費股漲
|歐元最新報1.1465/66，日圓最新報163.28/30
|哈薩克鐵路運輸公司據報擬明年首季三地上市，港交所為其中之一
|中際旭創(03308)H股首掛輕微破發每手蝕450元，超購近16倍僅五人頂頭槌；首掛收低逾2%每手蝕1000元，盤中曾低見880元；首掛失守招股價，公司稱致力持續創新推動技術進步；黃偉綸稱中際旭創上市豐富香港資本市場硬科技產業版圖，助力提升香港市場對全球資本吸引力
|券商料滙控(00005)次季列帳基準稅前利潤升50%，或恢復回購計劃，料維持派息10美仙；麥哲衡將接替聶智恆任滙豐監察委員會主席，8月5日起生效；恒生維持高配整體亞太區股市，捕捉亞太各區不同的經濟動力及盈利催化劑
|衍生集團(06893)馬浚偉稱將首度推出衍生自家中老年保健品及瓶裝水，冀兩年收窄虧損並轉虧為盈
|萬邦投資(00158)與富合作就出租萬邦行之物業訂立新租賃協議
|據報騰訊(00700)內測AI生成內容創作平台，偏向個人創作者
|長和(00001)旗下Cenovus Energy第二季度純利升兩倍至28億加元，7月份產量已超過每日100萬桶油當量
|百勝中國(09987)首席執行官屈翠容960萬沽愉景灣海藍居3房，26年賺432萬離場
|小米(01810)今晚7時舉行汽車技術發布會，正式推出汽車新系列「澎程」
|津上精密機床(01651)控股股東日本津上首季度收入為380.13億日圓，按年升41%
|電盈(00008)中期虧損收窄至2.8億元，息9.77仙
|珩灣科技(01523)中期純利升27.9%至2771.8萬美元，息15.66港仙
|科倫博泰生物(06990)核心產品TROP2 ADC蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)新增適應症上市申請獲中國藥監局受理
|鑫苑服務(01895)接獲聯交所復牌指引
|凌銳控股(00784)中文股份簡稱將更改為「愛生命國際」
|DYNAM JAPAN(06889)佐藤茂洋向已成年子女轉贈共600萬股公司股份
|赤子城科技(09911)今註銷266.4萬股
|美高梅中國(02282)委任執行董事劉珍伲為公司首席財務官
|石四藥集團(02005)已取得藥監局西咪替丁注射液藥品生產註冊批件
|中國三迪(00910)已達成復牌指引，申明復牌
|中生製藥(01177)21項研究成果將在2026年CSCO年會公布
|中銀香港(02388)夥科技園平台Global Connec正式啟動「AI+應用出海加速計劃」
|九龍倉置業(01997)賣新加坡會德豐廣場套現67億元，預料獲利10億元
|深圳高速公路(00548)外環項目6月路費收入總計1.07億元
|美圖公司(01357)料中期經調整淨利潤按年增長36%至40%
|維立志博(09887)維利信用於治療膽道癌的Ⅱ期研究完成全部患者入組
|聖諾醫藥(02257)STP705用於醫療美容II期臨床試驗完成首例患者給藥
|復宏漢霖(02696)HLX3902中國境內1期臨床研究完成首例患者給藥
|中移動(00941)香港完成19個港鐵站點5G網絡擴容升級
|北海康成-B(01228)戈芮寧（注射用維拉苷酶β）出海北非市場
|政治局會議今年10月召開二十屆五中全會；扎實推進「六張網」規劃建設，深入實施「人工智能+」行動；加力擴大內需、優化供給，切實保障和改善民生；深化資本市場投融資綜合改革，提升資本市場韌性和信心
|能源局指上半年煤電發電量比重降至49.7%，首次低於50%
|北京市外賣快遞業非機動車新規：須掛專用車牌，平台設定配送時間不得「超速」
|廣州推出首個現房銷售試點，解決「能否按時交房」信任問題
|深圳表示到2030年戰略性新興產業增加值達2.3萬億元，佔GDP比重達45%
|機構指極端天氣影響，中國7月官方製造業PMI料降至50
|人行2705億逆回購利率持平，淨投放665億
|字節跳動AI業務戰略升級，飛書豆包產品團隊合併
|榮耀更新IPO輔導報告，輔導期內股權結構發生變動
|長江存儲網傳核心專利無效屬嚴重誤導，對美光侵權訴訟仍在審理中
|東方金誠料三季末前後中國將出台增量政策，包括降息降準
|澳新銀行指政治局會議強調加大逆周期調節力度，料9月為關鍵決策窗口；摩根資管指政治局會議沒大規模刺激措施，但有助支撐市場情緒
|世界黃金協會指二季度中國市場黃金需求同比下降41%
|墨甲機器人全球累計交付突破2000台
|微博闢除「存100萬元解鎖5.25%利息」等40類謠言，關閉最早發布者帳號、清理5270條內容
|台股收跌0.26%失守四萬關，報39933.3點
|王毅據報下月訪問南韓，或晤李在明
|國資委主任程福波晤霍尼韋爾CEO，談加強智能製造等方面合作
|傳中國將提供400套導彈發射器給伊朗，華外交部指毫無根據
|中國商務部指機器人等產品遭美「封殺」屬歧視性打壓，促立即撤銷；美商業無人艇近距離拍攝到中國軍艦，中國外交部表示避免危險抵近以防意外
|商務部表示中歐初步商定今秋舉行貿易投資磋商機制第二次會議
|卡塔爾三周來首次恢復經霍爾木茲海峽運輸液化天然氣；美軍完成對伊朗的一輪大規模打擊行動，攻擊數十個革命衛隊目標；科威特軍方表示伊朗擊中一家中國公司大樓，造成一人死亡；伊朗擊中科威特一家中國公司，華使館確認無中國公民傷亡
|新加坡將額外撥款7億新元，以緩解燃油價格上漲影響
|日本國內人口42年來首次跌破1.2億
|熊本縣地震增至28人死亡，仍有民眾等待救援；熊本縣昨晚再發生5.8級餘震，死亡人數增至最少18
|聯儲局決策日回顧，三人要求加息；DWS指美聯儲要維持目前利率水平，未來每份通脹報告需呈現持續下降趨勢
|韓股早盤扭轉跌勢，KOSPI指數漲幅擴大至4.5%；全球投資基金拒赴首爾抄底，投資經理指「韓股太像賭博」
|日本央行周五料維持政策不變；日本將本財年經濟增長預期下調至0.9%，油價上漲打擊內需；高市早苗敲定明年4月將食品消費稅降至1%，料加重財政負擔；普徠仕料日本央行本周維持利率不變，惟或暗示加快加息步伐
|菲律賓出口按年增24.1%，創歷史新高，美國仍是其最大市場
|星巴克上調財年展望，同店銷售連續四季增長
|豐田上半年全球產量和銷量下滑，兩年來首次
|寶馬擬至2027年底全球裁減約8000職位
|微軟季度業績超市場預期，雲業務增速創四年來最快
|金融時報指OpenAI原員工Aschenbrenner的對沖基金尋求新資金，因AI股大跌
|李家超一連三日晤特首顧問團，聽取五年規劃及施政報告意見
|商務部表示與香港特區政府共同推動CEPA新一輪升級
|香港警務處與韓國國家警察廳簽署諒解備忘錄加強合作
|黃偉綸撰文反駁「玩完論」，列數據證經濟強勁反彈，重申香港正擁抱機遇新時代
|皇崗口岸「一地兩檢」合作安排簽署，港方口岸區明零時起實施管轄
|金管局指香港貨幣及金融市場保持有序運作，港元拆息在聯繫匯率制度下趨近美元息率；中銀香港(02388)維持最優惠利率5厘不變；渣打香港維持最優惠貸款利率5.25厘不變；滙豐維持最優惠利率5厘不變；恒生維持港元最優惠利率5厘不變；本港三間發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料拆息短期未有大跌空間，H按按息維持3.25厘水平
|中銀香港指美聯儲不急於加息符合預期，債息上行已達同等效果；安本投資指目標利率不變符預期，投資傾向短期債券；普徠仕指基準情境仍然是美國維持利率不變，長年期美國國債遭到大幅拋售不足為奇；摩通資管料美聯儲加息次數將少於市場預期；嘉信理財預期聯儲局至年底將按兵不動；駿利亨德森形容今次議息結果為「偏鷹派按兵不動」；富達指聯儲局可能12月才啟動加息周期，AI仍是重要長期增長主題；大新料美聯儲仍有較大機會在9月或10月加息0.25厘
|聯合醫院繼81歲女病人確診新冠病毒後再有九名同房病人確診病徵均輕微，院方已暫停接收新症
|證監會表示需提防可疑投資產品「Fun Coffee GCM專案」；證監會向經紀行發出限制通知書以凍結與涉嫌首次公開招股欺詐有關的逾1.25億元資產；香港市場並未如海外市場般由大型半導體股主導，受惠AI熱潮程度相對有限
|醫管局公布高層任命，黃立己將掌九龍西聯網
|兩周新增逾150宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，總損失逾2600萬，有事主「盡孝」被騙1000萬
|陽明山莊發展商僑福集團據報未能按時支付貸款利息，涉資5000萬人幣
|思博瑞資管指經濟增長保持韌性及孳息率高企，全球固定收益市場仍不乏投資機會
|平安數字銀行推港元定存優惠，一個月高達16厘，工銀亞洲388天特別存期最高3厘
|德勤建議政府牽頭成立北都產業基金，提升公私營合作；建議香港與北交所探索建立「京港成長市場合作機制」，推動「京港成長通」
|8月期指最後交易價25903升134點，成交106906張
|廉署起訴三名時任滙豐銀行客戶經理，涉收賄以利便保險代理轉介客戶辦理開戶
|地監局上半年巡查揭72宗違規，按年增逾三成，網上可疑廣告趨增，蕭澤宇籲公眾提防
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