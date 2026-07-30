《日入而息》中際旭創首掛收低逾2%每手蝕1000元，券商料滙控次季列帳基準稅前利潤升50%

李家超一連三日晤特首顧問團，聽取五年規劃及施政報告意見

商務部表示與香港特區政府共同推動CEPA新一輪升級

香港警務處與韓國國家警察廳簽署諒解備忘錄加強合作

黃偉綸撰文反駁「玩完論」，列數據證經濟強勁反彈，重申香港正擁抱機遇新時代

皇崗口岸「一地兩檢」合作安排簽署，港方口岸區明零時起實施管轄

金管局指香港貨幣及金融市場保持有序運作，港元拆息在聯繫匯率制度下趨近美元息率；中銀香港(02388)維持最優惠利率5厘不變；渣打香港維持最優惠貸款利率5.25厘不變；滙豐維持最優惠利率5厘不變；恒生維持港元最優惠利率5厘不變；本港三間發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料拆息短期未有大跌空間，H按按息維持3.25厘水平

中銀香港指美聯儲不急於加息符合預期，債息上行已達同等效果；安本投資指目標利率不變符預期，投資傾向短期債券；普徠仕指基準情境仍然是美國維持利率不變，長年期美國國債遭到大幅拋售不足為奇；摩通資管料美聯儲加息次數將少於市場預期；嘉信理財預期聯儲局至年底將按兵不動；駿利亨德森形容今次議息結果為「偏鷹派按兵不動」；富達指聯儲局可能12月才啟動加息周期，AI仍是重要長期增長主題；大新料美聯儲仍有較大機會在9月或10月加息0.25厘

聯合醫院繼81歲女病人確診新冠病毒後再有九名同房病人確診病徵均輕微，院方已暫停接收新症

證監會表示需提防可疑投資產品「Fun Coffee GCM專案」；證監會向經紀行發出限制通知書以凍結與涉嫌首次公開招股欺詐有關的逾1.25億元資產；香港市場並未如海外市場般由大型半導體股主導，受惠AI熱潮程度相對有限

醫管局公布高層任命，黃立己將掌九龍西聯網

兩周新增逾150宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，總損失逾2600萬，有事主「盡孝」被騙1000萬

陽明山莊發展商僑福集團據報未能按時支付貸款利息，涉資5000萬人幣

思博瑞資管指經濟增長保持韌性及孳息率高企，全球固定收益市場仍不乏投資機會

平安數字銀行推港元定存優惠，一個月高達16厘，工銀亞洲388天特別存期最高3厘

德勤建議政府牽頭成立北都產業基金，提升公私營合作；建議香港與北交所探索建立「京港成長市場合作機制」，推動「京港成長通」

8月期指最後交易價25903升134點，成交106906張

廉署起訴三名時任滙豐銀行客戶經理，涉收賄以利便保險代理轉介客戶辦理開戶