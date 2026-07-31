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31/07/2026 16:45

《外圍焦點》歐元區公布CPI，美國公布芝加哥PMI

　　美股昨日顯著反彈，在科技股及半導體板塊強勢帶動下，三大指數全線收高。道指收市升613.92點或1.19%，報52208.06點；標指升121.48點或1.66%，報7437.63點；納指升679.24點或2.78%，報25122.18點。港股方面，恒生指數收市報25884，升25點或0.1%，成交3282億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:15pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾向參與央行地區代理商調查的企業代表介紹最新的經濟預測及貨幣政策決定。

　　數據方面，今日5:00pm，歐元區公布7月消費者物價指數，月率料由下滑0.1%改善至升0.1%，年率升幅料由2.8%擴大至2.9%。今晚9:45pm，美國公布7月芝加哥採購經理人指數，料由56.7降至56。10:00pm，美國公布7月密歇根大學消費者信心指數，料由49.5升至54。

　　在美國，今日公布業績的公司有：雪佛龍(US.CVX)、Moderna(US.MRNA)、埃克森美孚(US.XOM)等。
《經濟通通訊社31日專訊》

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