即月期指最後交易價25940升36點，高水56點

即月期指最後交易價25940，升36點，高水56點，暫成交93630張。即月國指期貨最後交易價8636，跌36點，高水24點，暫成交99948張。另外，即月科指期貨最後交易價4838，升21點，高水9點，暫成交133547張。

《經濟通通訊社31日專訊》