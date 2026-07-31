即月期指最後交易價25940升36點，高水56點

即月期指最後交易價25940，升36點，高水56點，暫成交93630張。即月國指期貨最後交易價8636，跌36點，高水24點，暫成交99948張。另外，即月科指期貨最後交易價4838，升21點，高水9點，暫成交133547張。
《經濟通通訊社31日專訊》
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31/07/2026 16:31
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