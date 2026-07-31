【夜期時段】即月期指最新報25940點，無升跌，高水56點

即月期指在夜期時段開市報25953點，升13點，高水69點，最新報25940點，無升跌，高水56點，合約成交220張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8637點，升1點，高水25點，最新報8634點，跌2點，高水22點，合約成交204張。

《經濟通通訊社31日專訊》