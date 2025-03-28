【夜期時段】４月期指最新報２３４５５點，升２５點，高水２８點

《經濟通通訊社２８日專訊》是日期指結算，４月期指在夜期時段開市報２３４３４點，升

４點，高水７點，最新報２３４５５點，升２５點，高水２８點，合約成交３７５張。

４月國指期貨在夜期時段開市報８６０５點，升２點，低水２點，最新報８６１５點，升

１２點，高水８點，合約成交３７０張。

