  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

15/04/2025 17:16

《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁發表演講，美國公布進出口物價等數據

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國總統特朗普將智能手機、電腦和其他電子產品暫時排除在
對等關稅範圍之外，同時又暗示可能豁免２５％汽車零組件關稅。美股三大指數昨日收市報升。
道指升３１２﹒０８點或０﹒７８％，報４０５２４﹒７９點；標普５００指數升４２﹒６１點
或０﹒７９％，報５４０５﹒９７點；納指升１０７﹒０３點或０﹒６４％，報
１６８３１﹒４８點。港股方面，恒生指數收市報２１４６６，升４８點或０﹒２％，成交
１８５１億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚１１：３５ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發
表演講。１６日凌晨１２：００ａｍ，歐洲央行總裁拉加德及歐洲理事會主席科斯塔舉行非正式
晚宴並交換意見。
　
　　數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布２月工業生產，年率料下滑０﹒７％，經季節調
整月率升幅料由０﹒８％收窄至０﹒３％。今晚８：３０ｐｍ，美國公布３月出口物價，月率料
維持不變，年率升幅料由２﹒１％收窄至１﹒８％；３月進口物價月率料維持不變，年率升幅料
由２％收窄至１﹒４％；４月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由負２０收窄至負１３﹒５。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：美國銀行（ＵＳ﹒ＢＡＣ）、強生（ＵＳ﹒ＪＮＪ）、致
保科技（ＵＳ﹒ＺＢＡＯ）等。（ｗａ）

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回期貨新聞

上一篇新聞︰15/04/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２１４８１點，跌６點，高水１５點

下一篇新聞︰15/04/2025 16:46  即月期指最後交易價２１４８７升７１點，成交６６３９１張

其他期貨新聞
More

15/04/2025 19:35  《再戰明天》加拿大央行公布議息結果，中國公布首季ＧＤＰ等數據

15/04/2025 19:32  《日入而息》大摩瑞銀降中國ＧＤＰ預測，中國傳要求停收波音飛機

15/04/2025 16:31  即月期指最後交易價２１４８７升７１點，高水２１點

15/04/2025 15:07  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５４３９﹒３跌１﹒５點

15/04/2025 09:15  期指高開５２點報２１４６８，國指期貨升３６點報７９９９

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 滙豐研究削內地三大指數預測，長線看好薦買10隻股

15/04/2025 17:45

關稅戰

高息定存 | 滙豐特選客3個月3.45厘，華僑一年期3.12...

15/04/2025 16:29

貨幣攻略

英國政客借「鋼廠危機」煽動恐華情緒

15/04/2025 14:48

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處