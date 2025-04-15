《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁發表演講，美國公布進出口物價等數據

《經濟通通訊社１５日專訊》美國總統特朗普將智能手機、電腦和其他電子產品暫時排除在

對等關稅範圍之外，同時又暗示可能豁免２５％汽車零組件關稅。美股三大指數昨日收市報升。

道指升３１２﹒０８點或０﹒７８％，報４０５２４﹒７９點；標普５００指數升４２﹒６１點

或０﹒７９％，報５４０５﹒９７點；納指升１０７﹒０３點或０﹒６４％，報

１６８３１﹒４８點。港股方面，恒生指數收市報２１４６６，升４８點或０﹒２％，成交

１８５１億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚１１：３５ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發

表演講。１６日凌晨１２：００ａｍ，歐洲央行總裁拉加德及歐洲理事會主席科斯塔舉行非正式

晚宴並交換意見。



數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布２月工業生產，年率料下滑０﹒７％，經季節調

整月率升幅料由０﹒８％收窄至０﹒３％。今晚８：３０ｐｍ，美國公布３月出口物價，月率料

維持不變，年率升幅料由２﹒１％收窄至１﹒８％；３月進口物價月率料維持不變，年率升幅料

由２％收窄至１﹒４％；４月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由負２０收窄至負１３﹒５。



在美國，今日公布業績的公司有：美國銀行（ＵＳ﹒ＢＡＣ）、強生（ＵＳ﹒ＪＮＪ）、致

保科技（ＵＳ﹒ＺＢＡＯ）等。（ｗａ）

