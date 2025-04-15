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15/04/2025 09:15

期指高開５２點報２１４６８，國指期貨升３６點報７９９９

　　《經濟通通訊社１５日專訊》期指高開５２點報２１４６８，國指期貨高開３６點報
７９９９，科指期貨高開４１點報５０６０。

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