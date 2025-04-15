期指高開５２點報２１４６８，國指期貨升３６點報７９９９

《經濟通通訊社１５日專訊》期指高開５２點報２１４６８，國指期貨高開３６點報
７９９９，科指期貨高開４１點報５０６０。
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
15/04/2025 09:15
《經濟通通訊社１５日專訊》期指高開５２點報２１４６８，國指期貨高開３６點報
７９９９，科指期貨高開４１點報５０６０。
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
下一篇新聞︰15/04/2025 09:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５４３３﹒０跌７﹒８點
15/04/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７４４５９張增６０７７張
15/04/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９７３４８張減８３１４張
15/04/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１６７３２張，減３６０１張
14/04/2025 19:22 《再戰明天》歐元區公布工業生產，美國公布進出口物價等數據
14/04/2025 19:21 《日入而息》中國３月出口遠超預期，特首長子任恒生中國副董事長
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N