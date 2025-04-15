即月期指最後交易價２１４８７升７１點，高水２１點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指最後交易價２１４８７，升７１點，高水２１點，暫
成交６６２７０張。即月國指期貨最後交易價７９７０，升７點，低水１３點，暫成交
５６５４６張。另外，即月科指期貨最後交易價４９８９，跌３０點，高水７點，暫成交
８９６７９張。
警方計劃今年新增逾1,300組閉路電視，未來或有機會「行幾步就一部」閉路電視，你認為是否侵犯私隱、監控過度？► 立即投票
15/04/2025 16:31
《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指最後交易價２１４８７，升７１點，高水２１點，暫
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