即月期指最後交易價２１４８７升７１點，高水２１點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指最後交易價２１４８７，升７１點，高水２１點，暫

成交６６２７０張。即月國指期貨最後交易價７９７０，升７點，低水１３點，暫成交

５６５４６張。另外，即月科指期貨最後交易價４９８９，跌３０點，高水７點，暫成交

８９６７９張。

