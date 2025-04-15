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15/04/2025 19:35

《再戰明天》加拿大央行公布議息結果，中國公布首季ＧＤＰ等數據

　　《經濟通通訊社１５日專訊》加拿大央行公布議息結果，及中國公布首季ＧＤＰ等數據，料
為周三（１６日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，歐洲央行管理委員會在法蘭克福舉行貨幣政策會議（第一天）。本
港時間周三晚８：００ｐｍ，世界貿易組織（ＷＴＯ）公布２０２５年全球貿易展望報告。
９：４５ｐｍ，加拿大央行宣布利率決定並發布貨幣政策報告。
　
＊英歐公布ＣＰＩ，美國公布零售銷售等數據＊
　
　　數據方面，周三１０：００ａｍ（本港時間．下同），中國公布第一季國內生產總值，年率
升幅料由５﹒４％收窄至５﹒２％，經季節調整季率升幅料由１﹒６％收窄至１﹒４％，年初至
今年率升幅料由５％擴大至５﹒２％；３月工業生產年率升幅料由６﹒２％收窄至５﹒９％，年
初至今年率升幅料維持於５﹒９％；３月零售銷售年率升幅料由３﹒７％擴大至４﹒３％，年初
至今年率升幅料由４％擴大至４﹒３％；３月失業率料由５﹒４％降至５﹒３％。
　
　　２：００ｐｍ，英國公布３月消費者物價指數，月率升幅料維持於０﹒４％，年率升幅料由
２﹒８％收窄至２﹒７％；３月核心消費者物價指數年率升幅料由３﹒５％收窄至３﹒４％。
４：３０ｐｍ，英國公布２月房價指數。５：００ｐｍ，歐元區公布３月消費者物價指數，月率
升幅料由０﹒４％擴大至０﹒６％，年率升幅料由２﹒４％收窄至２﹒２％。８：３０ｐｍ，美
國公布３月零售銷售，月率升幅料由０﹒２％擴大至１﹒３％。９：１５ｐｍ，美國公布３月產
能利用率，料由７８﹒２％降至７７﹒９％；３月工業生產月率料由０﹒７％逆轉至下滑
０﹒２％。１０：００ｐｍ，美國公布４月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由３９降至３８。
（ｗａ）

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