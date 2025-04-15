《再戰明天》加拿大央行公布議息結果，中國公布首季ＧＤＰ等數據

《經濟通通訊社１５日專訊》加拿大央行公布議息結果，及中國公布首季ＧＤＰ等數據，料

為周三（１６日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐洲央行管理委員會在法蘭克福舉行貨幣政策會議（第一天）。本

港時間周三晚８：００ｐｍ，世界貿易組織（ＷＴＯ）公布２０２５年全球貿易展望報告。

９：４５ｐｍ，加拿大央行宣布利率決定並發布貨幣政策報告。



＊英歐公布ＣＰＩ，美國公布零售銷售等數據＊



數據方面，周三１０：００ａｍ（本港時間．下同），中國公布第一季國內生產總值，年率

升幅料由５﹒４％收窄至５﹒２％，經季節調整季率升幅料由１﹒６％收窄至１﹒４％，年初至

今年率升幅料由５％擴大至５﹒２％；３月工業生產年率升幅料由６﹒２％收窄至５﹒９％，年

初至今年率升幅料維持於５﹒９％；３月零售銷售年率升幅料由３﹒７％擴大至４﹒３％，年初

至今年率升幅料由４％擴大至４﹒３％；３月失業率料由５﹒４％降至５﹒３％。



２：００ｐｍ，英國公布３月消費者物價指數，月率升幅料維持於０﹒４％，年率升幅料由

２﹒８％收窄至２﹒７％；３月核心消費者物價指數年率升幅料由３﹒５％收窄至３﹒４％。

４：３０ｐｍ，英國公布２月房價指數。５：００ｐｍ，歐元區公布３月消費者物價指數，月率

升幅料由０﹒４％擴大至０﹒６％，年率升幅料由２﹒４％收窄至２﹒２％。８：３０ｐｍ，美

國公布３月零售銷售，月率升幅料由０﹒２％擴大至１﹒３％。９：１５ｐｍ，美國公布３月產

能利用率，料由７８﹒２％降至７７﹒９％；３月工業生產月率料由０﹒７％逆轉至下滑

０﹒２％。１０：００ｐｍ，美國公布４月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由３９降至３８。

（ｗａ）

