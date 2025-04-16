即月期指最後交易價２１２２９跌２５８點，高水１７２點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指最後交易價２１２２９，跌２５８點，高水１７２點

，暫成交８４４６６張。即月國指期貨最後交易價７８３３，跌１３７點，高水５４點，暫成交

７７６６５張。另外，即月科指期貨最後交易價４８５４，跌１３５點，高水５８點，暫成交

１３３６５４張。

