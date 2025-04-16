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期貨新聞

16/04/2025 17:20

【夜期時段】即月期指報２１３２１點，升９２點，高水２６４點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１２７４點，升４５點，高水
２１７點，最新報２１３２１點，升９２點，高水２６４點，合約成交１１３１張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７８３７點，升４點，高水５８點，最新報７８７３點，升
４０點，高水９４點，合約成交１１６２張。

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