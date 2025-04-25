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25/04/2025 09:15

期指高開２８３點報２２１９３，國指期貨升１１６點報８１７０

　　《經濟通通訊社２５日專訊》期指高開２８３點報２２１９３，國指期貨高開１１６點報
８１７０，科指期貨高開８８點報５０６４。

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