期指高開２８３點報２２１９３，國指期貨升１１６點報８１７０

《經濟通通訊社２５日專訊》期指高開２８３點報２２１９３，國指期貨高開１１６點報
８１７０，科指期貨高開８８點報５０６４。
【你點睇？】復活節現外遊潮，黃家和倡更好利用西九長期設立市集等吸引年輕人，你是否認同？ ► 立即投票
25/04/2025 09:15
《經濟通通訊社２５日專訊》期指高開２８３點報２２１９３，國指期貨高開１１６點報
８１７０，科指期貨高開８８點報５０６４。
【你點睇？】復活節現外遊潮，黃家和倡更好利用西九長期設立市集等吸引年輕人，你是否認同？ ► 立即投票
下一篇新聞︰25/04/2025 09:12 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５５３５﹒５升逾２４點
25/04/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１５０７２７張減９３００張
25/04/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１７２３３８張減逾三萬七張
25/04/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數８２７８４張，減２４１０４張
24/04/2025 19:09 《再戰明天》美國公布密大消費者信心指數，比亞迪神華平保業績
24/04/2025 19:04 《日入而息》港交所６３億購總部，外交部：中美沒就關稅進行磋商
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N