即月期指最後交易價２２００９升９９點，高水２８點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指最後交易價２２００９，升９９點，高水２８點，暫
成交１１８８３６張。即月國指期貨最後交易價８０８１，升２７點，平水，暫成交
１７８５１６張。另外，即月科指期貨最後交易價４９８２，升６點，低水１點，暫成交
１８８８４７張。
【你點睇？】復活節現外遊潮，黃家和倡更好利用西九長期設立市集等吸引年輕人，你是否認同？ ► 立即投票
25/04/2025 16:31
《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指最後交易價２２００９，升９９點，高水２８點，暫
成交１１８８３６張。即月國指期貨最後交易價８０８１，升２７點，平水，暫成交
１７８５１６張。另外，即月科指期貨最後交易價４９８２，升６點，低水１點，暫成交
１８８８４７張。
【你點睇？】復活節現外遊潮，黃家和倡更好利用西九長期設立市集等吸引年輕人，你是否認同？ ► 立即投票
上一篇新聞︰25/04/2025 16:46 即月期指最後交易價２２００９升９９點，成交１２１５０２張
下一篇新聞︰25/04/2025 15:20 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５５４５﹒５升逾３４點
25/04/2025 17:25 《外圍焦點》美國公布密歇根大學消費者信心指數
25/04/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２１９８１點，跌２８點，現平水
25/04/2025 09:15 期指高開２８３點報２２１９３，國指期貨升１１６點報８１７０
25/04/2025 09:12 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５５３５﹒５升逾２４點
25/04/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１５０７２７張減９３００張
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N