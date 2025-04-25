【夜期時段】即月期指最新報２１９８１點，跌２８點，現平水

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２００１點，跌８點，高水２０

點，最新報２１９８１點，跌２８點，平水，合約成交３７４張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８０８２點，升１點，高水１點，最新報８０７４點，跌７

點，低水７點，合約成交２１３張。

