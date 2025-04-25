【夜期時段】即月期指最新報２１９８１點，跌２８點，現平水

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２００１點，跌８點，高水２０
點，最新報２１９８１點，跌２８點，平水，合約成交３７４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８０８２點，升１點，高水１點，最新報８０７４點，跌７
點，低水７點，合約成交２１３張。
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25/04/2025 17:20
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25/04/2025 16:31 即月期指最後交易價２２００９升９９點，高水２８點
25/04/2025 15:20 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５５４５﹒５升逾３４點
25/04/2025 09:15 期指高開２８３點報２２１９３，國指期貨升１１６點報８１７０
25/04/2025 09:12 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５５３５﹒５升逾２４點
25/04/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１５０７２７張減９３００張
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