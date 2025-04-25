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25/04/2025 19:20

《再戰明天》美國公布達拉斯製造業活動指數，中石化藥明康德業績

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國公布達拉斯製造業活動指數，及中石化藥明康德公布業績
，料為下周一（２８日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，聯合國經濟及社會理事會年會舉行，期間將與世行、ＩＭＦ、世界
貿易組織（ＷＴＯ）和聯合國貿易和發展會議（ＵＮＣＴＡＤ）舉行高級別特別會議（至２９日
）。金磚國家（ＢＲＩＣＳ）成員國外長會議舉行（至２９日）。加拿大舉行下議院選舉。
　
＊本港公布進出口數據＊
　
　　數據方面，下周一（２８日）４：３０ｐｍ（本港時間．下同），香港公布３月出口；３月
進口；３月貿易收支。１０：３０ｐｍ，美國公布４月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料
由負１６﹒３收窄至負１４﹒２。
　
　　在本港，下周日（２７日）公布業績的公司有：中國交通建設（０１８００）等。
　
　　下周一（２８日）公布業績的公司有：粵海投資（００２７０）、中國石油化工股份
（００３８６）、藥明康德（０２３５９）等。
　
　　下周二（２９日）公布業績的公司有：滙豐控股（００００５）、萬洲國際（００２８８）
、美的集團（００３００）、ＡＳＭＰＴ（００５２２）、中國石油股份（００８５７）、中國
海洋石油（００８８３）、建設銀行（００９３９）、農業銀行（０１２８８）、工商銀行
（０１３９８）、郵儲銀行（０１６５８）、中國財險（０２３２８）、中銀香港
（０２３８８）、中國人壽（０２６２８）、交通銀行（０３３２８）、招商銀行
（０３９６８）、中國銀行（０３９８８）、海爾智家（０６６９０）等。
　
　　下周三（３０日）公布業績的公司有：香港交易所（００３８８）等。（ｗａ）

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