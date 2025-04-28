期指高開５５點報２２０６４，國指期貨升１１點報８０９２

《經濟通通訊社２８日專訊》期指高開５５點報２２０６４，國指期貨高開１１點報
８０９２，科指期貨高開１７點報４９９９。
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28/04/2025 09:15
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上一篇新聞︰28/04/2025 09:17 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５５２３﹒０跌近２７點
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28/04/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１４５０４４張減逾二萬七張
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