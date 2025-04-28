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28/04/2025 09:15

期指高開５５點報２２０６４，國指期貨升１１點報８０９２

　　《經濟通通訊社２８日專訊》期指高開５５點報２２０６４，國指期貨高開１１點報
８０９２，科指期貨高開１７點報４９９９。

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