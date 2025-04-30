《外圍焦點》歐元區公布第一季ＧＤＰ，美國公布ＡＤＰ就業變動

《經濟通通訊社３０日專訊》特朗普將簽署一項命令，向於美國生產汽車的汽車製造商減免

額外汽車關稅，美股三大指數昨日（２９日）收市報升。道指升３００﹒０３點或０﹒７５％，

報４０５２７﹒６２點；標普５００指數升３２﹒０８點或０﹒５８％，報５５６０﹒８３點；

納指升９５﹒１８點或０﹒５５％，報１７４６１﹒３２點。港股方面，恆生指數收市報

２２１１９，升１１１點或０﹒５％，成交２０１６億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間５月１日凌晨１：３０ａｍ，加拿大央行公布央行管理委

員會有關４月１６日政策決定的思考。



數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布第一季國內生產總值，經季節調整季率升幅料維

持於０﹒２％，經季節調整年率升幅料由１﹒２％收窄至１﹒１％。今晚８：００ｐｍ，德國公

布４月消費者物價指數，月率升幅料維持於０﹒３％，年率升幅料由２﹒２％收窄至２％。

８：１５ｐｍ，美國公布４月ＡＤＰ就業變動，料由１５﹒５萬降至１１﹒５萬。８：３０ｐｍ

，美國公布第一季ＧＤＰ價格指數，料由２﹒３％升上３﹒１％；第一季個人消費料由４％降至

１﹒２％。９：４５ｐｍ，美國公布４月芝加哥採購經理人指數，料由４７﹒６降至４５﹒９。

１０：００ｐｍ，美國公布３月成屋待完成銷售，月率升幅料由２％收窄至１％；３月個人消費

料由０﹒４％升上０﹒６％；３月個人所得料由０﹒８％降至０﹒４％。明日，日本公布官方指

標利率，料維持於０﹒５％。



在美國，今日公布業績的公司有：日月光半導體（ＵＳ﹒ＡＳＸ）、ｅＢａｙ

（ＵＳ﹒ＥＢＡＹ）、億咖通科技（ＵＳ﹒ＥＣＸ）、復朗集團（ＵＳ﹒ＬＡＮＶ）、Ｍｅｔａ

Ｐｌａｔｆｏｒｍｓ（ＵＳ﹒ＭＥＴＡ）、微軟（ＵＳ﹒ＭＳＦＴ）、高通

（ＵＳ﹒ＱＣＯＭ）、優信（ＵＳ﹒ＵＸＩＮ）、溫德姆酒店（ＵＳ﹒ＷＨ）等。（ｗａ）

