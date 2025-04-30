期指低開２２點報２１９０５，國指期貨跌４點報８０４６

《經濟通通訊社３０日專訊》期指低開２２點報２１９０５，國指期貨低開４點報８０４６
，科指期貨低開８點報５０２４。
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情
30/04/2025 09:15
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上一篇新聞︰30/04/2025 09:23 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５５６１﹒２５跌２２﹒５點
下一篇新聞︰30/04/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４３１８０張增１９０１張
30/04/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１８０１２９張增３１７９張
30/04/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數９８７５４張，增８０７６張
29/04/2025 19:38 《再戰明天》美國公布ＡＤＰ就業變動，港交所公布業績
29/04/2025 19:33 《日入而息》滙控季績勝預期兼加碼回購，工行建行首季少賺４％
29/04/2025 17:20 【夜期時段】５月期指最新報２１９１１點，跌１６點，低水９７點
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