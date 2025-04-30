《日入而息》港負資產宗數２２年高，港交所首季多賺３７％勝預期

《今天重點》

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本港首季負資產按季增６﹒１％至４﹒０７萬宗，創近２２年高；經絡指首季負資產增至４﹒１

萬宗，次季仍有上升空間

金管局指３月新申請按揭貸款個案按月增加２９﹒３％；３月底外匯基金總資產按月減少３０１

億元；３月香港人民幣存款跌７﹒３％，港元存款升１﹒６％；首季負資產上升在預期以內，資

產質素仍良好

路透：中國制定豁免１２５％關稅美國商品清單

港交所（００３８８）首季純利升３７％至４０﹒７７億元，勝預期；首季滬深港通收入及其他

收益升６１％至９﹒４２億元；港交所陳翊庭稱將繼續善用立足中國獨特優勢，擴大與全球市場

聯繫；購交易廣場多層樓面，唐家成指千載難逢的機會

證監會著手提高主要股指衍生工具持倉限額，預計７月生效

吉利汽車（００１７５）收購領吉汽車旗下汽車經銷商股權，涉２９２４萬人幣；吉利汽車附屬

出售吉利欣旺達股權，以專注主營業務及優化現金流

寧德時代據報最早下周啟動香港上市

曹操出行申港上市，去年虧損收窄至１２﹒５億人幣

中國４月財新製造業ＰＭＩ降至５０﹒４，近三個月低；中國４月官方製造業ＰＭＩ跌至４９％

，陷收縮遜預期；統計局指外部環境急劇變化，ＰＭＩ回落至臨界點以下

工行等五大國有銀行集體公告，不再設立監事會

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《即日市況》

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恒指假期前收升１１１點報２２１１９，全月先瀉後回仍累跌千點

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒２％，關稅戰衝擊４月挫近２％連升斷纜

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《美元匯價》

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歐元未有突破，維持低位吸納

歐元最新報１﹒１３６３╱６４，日圓最新報１４３﹒０７╱０８

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《公司業績》

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ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ首季錄盈利，推進全年盈利目標

ＺＡ Ｂａｎｋ去年淨虧損收窄至２﹒３億元

港交所（００３８８）首季純利升３７％至４０﹒７７億元，勝預期；首季滬深港通收入及其他

收益升６１％至９﹒４２億元

環球醫療（０２６６６）首季多賺１４％，收入增１６％

天津港發展（０３３８２）附屬天津港股份首季度少賺近一成

中國重汽（０３８０８）附屬濟南卡車首季多賺１７％，收入增１３％

中國金茂（００８１７）附屬上海金茂首季度歸屬母企盈利增７﹒２倍

中國飛機租賃（０１８４８）附屬中飛租天津首季度盈利２﹒６億人幣

金隅集團（０２００９）首季虧損收窄至約１２億人幣，收入增３１％

威高股份（０１０６６）附屬威高骨科首季淨利潤升４８％

俄鋁（００４８６）已召開董事會建議不派發今年首季股息

安德利果汁（０２２１８）首季淨利潤增長６１％，收入增５９％

宇華教育（０６１６９）中期純利升１﹒１倍至４﹒１億人幣

天津銀行（０１５７８）首季純利升２﹒４％至１０﹒８億人幣

中教控股（００８３９）中期純利跌９﹒７％至９﹒７億人幣，不派息

北京首都機場股份（００６９４）首季虧損收窄至１﹒３億人幣

貴州銀行（０６１９９）首季淨利潤１３﹒６６億元人幣

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《公司資訊》

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寧德時代據報最早下周啟動香港上市

曹操出行申港上市，去年虧損收窄至１２﹒５億人幣

海天味業表示公司Ｈ股發行上市已獲中證監備案

港鐵（０００６６）完成青衣站信號設備的臨時修復工作；發展局不排除港鐵牽頭發展紅磡站周

邊，有助更早推行

港交所（００３８８）推進全面上市制度改革檢討，擬今年內分批提出建議諮詢市場；港交所陳

翊庭稱將繼續善用立足中國獨特優勢，擴大與全球市場聯繫；購交易廣場多層樓面，唐家成：千

載難逢的機會

康寧傑瑞（０９９６６）兩抗癌藥在ＡＡＣＲ年會公布臨床前研究結果

復星醫藥（０２１９６）附屬斥４﹒９億人幣組基金投資醫療初創

興證國際（０６０５８）公開市場購８００萬美元債券作投資用途

融創服務（０１５１６）出售廣西物管業務八成股權套現８﹒３億人幣

帝國金融（０８０２９）開市前停牌，待公布原因

中國金石（０１３８０）擬削減股本，未發行股份一拆二十

國富量子（００２９０）擬溢價５％債轉股，抵銷５﹒９億元股東貸款

大健康國際（０２２１１）擬十合一，因股價長期接近極點

百濟神州（０６１６０）美裁定公司ＢＴＫ抑制劑專利全部權利無效

中國中鐵（００３９０）１５億人幣中標中吉烏鐵路隧道工程項目

中國旭陽（０１９０７）擬售附屬化工公司換取濱海能源持股

旭輝控股（００８８４）預計６月３日召開債權人會議

瑞銀證券已完成外資獨資工商變更，成第五家獨資券商

小米（０１８１０）開源首個推理大模型Ｘｉａｏｍｉ ＭｉＭｏ

騰訊（００７００）成立大語言模型部和多模態模型部，負責研發前沿技術

龍湖（００９６０）遭吳亞軍前夫蔡奎減持２００萬股，套現２１８５萬元

滴滴已在香港等逾１２００個海外城市提供服務，五一打車八折起

百得利（０６９０９）擬３２９萬元人幣購北京４Ｓ店資產，向寶馬申授權

泡泡瑪特（０９９９２）股東據報通過大宗交易沽出４０５萬股套現約７﹒８億元

渣打（０２８８８）特定分行於五一黃金周延長營業

首程控股（００６９７）擬一年投資逾１０家頂級機器人公司，不排除進行併購

ＳｍａｒＴｏｎｅ（００３１５）推出漫遊數據多日通雙重獎賞

中信証券國際簽訂１３﹒９億美元等值可持續發展掛勾銀團貸款

小鵬汽車（０９８６８）ＣＣＡＳＳ異動，大摩料或為刺激潛在ＡＤＲ轉換需求

山東墨龍（００５６８）Ａ股停牌一天，獲撤銷ＳＴ警示升跌幅上限恢復至１０％

復宏漢霖（０２６９６）與山德士就伊匹木單抗生物類似藥達成授權合作

長實（０１１１３）啟德項目命名為花語海，首兩期擬短期推出

紛美包裝（００４６８）進一步延遲刊發全年業績，續停牌；建議罷免畢樺執董職務，袁訓軍接

任並接替行政總裁

中石化（００３８６）喻寶才辭去高級副總裁及執董職務

中遠海運港口（０１１９９）主席朱濤不再出任董事總經理，吳宇接任

吉利汽車（００１７５）收購領吉汽車旗下汽車經銷商股權，涉２９２４萬人幣；吉利汽車附屬

出售吉利欣旺達股權，以專注主營業務及優化現金流

恒富控股（００６４３）諶鵬辭任執董及聯席主席

民銀資本（０１１４１）附屬斥６２７４萬元購入票據

美臻集團（０１８２５）收到３３０萬元提早還款

聯合能源（００４６７）一項物業服務合同今起轉讓

康臣葯業（０１６８１）益腎化濕顆粒獲內地批准為中藥二級保護品種

中國龍天集團（０１８６３）生產、營運及財政狀況維持穩健，續停牌

喜相逢集團（０２４７３）計劃開展低空經濟綜合服務業務，如無人機銷售及租賃

泛遠國際（０２５１６）倡重新分配４４６２萬元人幣未動用款項至提升物流等用途

中國金融投資管理（００６０５）建議股本削減，進帳用於抵銷累計虧損

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《中國要聞》

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習近平稱適應形勢變化，科學謀劃「十五五」經濟發展

全國人大法工委表示民營經濟促進法保障公平競爭；民營經濟促進法出台，下月２０日起施行

人大常委會會議閉幕，李樂成為工信部長接替金壯龍

神舟十九號３名航天員返回地球，身體狀態良好

內地成品油價格調整年內第二次擱淺

移動互聯網未成年人模式發布，優質內容大幅擴充

市監總局籲長者警惕騙徒藉免費禮品誘導買所謂保健品

最高法發新就業形態爭議案例，涉網約車外賣員等權益

中國４月財新製造業ＰＭＩ降至５０﹒４，近三個月低；中國４月官方製造業ＰＭＩ跌至４９％

，陷收縮遜預期；統計局指外部環境急劇變化，ＰＭＩ回落至臨界點以下

人行５３０８億逆回購利率持平，全周放水７３５８億；東方金誠指二季度「適時降準降息」時

機趨於成熟；４月人行１﹒２萬億元買斷式逆回購，未開展國債買賣

廣州中心城區主幹道首條自動駕駛巴士線試運

深圳開價８６億地塊拍賣４８小時前收回，無房企報名

高薪不再，內媒指央企國企券商高管限薪３００萬落實

工行等五大國有銀行集體公告，不再設立監事會

小紅書據報開放外域合作，可掛廣告鏈接直接跳轉天貓商品頁；淘寶「小時達」升級為「淘寶閃

購」，加大補貼力度

餓了麼宣布超百億補貼，加入外賣戰局

阿斯利康涉偷逃深圳海關進口稅逾１６０萬美元，最高罰８００萬美元

中央軍委委員苗華停職檢查五個月，被撤全國人大職務

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒０１％，報２０２３５﹒０３點

國台辦回應台積電在美巨虧擴投資表示出賣台灣民眾利益；國台辦優化離境退稅政策適用台灣同

胞

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《大國博弈》

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中國發布新冠疫情白皮書，應對美國開展病毒溯源調查；中國主權基金中投傳出售十億美元美國

私募股權投資組合；中國據報已豁免美國乙烷進口關稅；外交部指過去２４小時中美沒就關稅進

行磋商或談判；路透指中國制定豁免１２５％關稅美國商品清單

傳對歐洲議會議員解除制裁，中方歡迎多到中國走走；法國擬明年對華小包裹徵稅，中方冀提供

非歧視營商環境

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《國際要聞》

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卡尼贏得加拿大大選，將組建少數派政府

巴基斯坦信息部長：印度擬在３６小時內發起軍事行動

石破茂訪馬尼拉，共同社：日菲建「準同盟」合力制華

金正恩視察新型軍艦，指示海軍加速推進核武

特朗普據悉正著手修改拜登時代人工智能晶片規則；特朗普於就職百日活動再抨擊鮑威爾，大力

宣揚關稅

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《外圍經濟》

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愛馬仕中國客服回應代工廠生產傳聞表示沒產品在國內製造

平治第一季度息稅前利潤年減４１％，放棄業績預期

ＵＰＳ首季營收微跌，擬年內裁員兩萬人

大豆供應充足，期貨價格下跌０﹒５％

澳洲第一季度通脹率為２﹒４％，高於市場預期

普徠仕指經濟增長前景不明朗，料日央行維持利率不變；安聯投資料日本央行５月續按兵不動，

惟維持加息傾向

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《其他消息》

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港府明年４月前累計削減三千公務員職位，保安局佔三成

立法會三讀通過財政預算案

保監局歡迎鼎睿再保險發行第二宗巨災債券

陳茂波稱上財年赤字下修至８０３億元，將慎重考慮增邊境建設費

審計署指２﹒６萬份強制驗窗未遵從，其中四成逾期３至１１﹒６年

恒生調查指香港「打工仔」平均月儲近三成收入

捐贈肝癌治療儀器予養和，李嘉誠親身到訪稱「何樂而不為？」

麥樸思稱基金９５％倉位都是現金，現階段現金為王

羅兵咸指人工智能未來十年內料推動全球經濟規模增１５％

瑞銀指對澳門博彩業看法轉為謹慎，料今年澳門賭收跌２％

首季負資產按季增６﹒１％至４﹒０７萬宗；經絡指首季負資產增至４﹒１萬宗，次季仍有上升

空間

金管局指３月新申請按揭貸款個案按月增加２９﹒３％；３月底外匯基金總資產按月減少３０１

億元；３月香港人民幣存款跌７﹒３％，港元存款升１﹒６％；首季負資產上升在預期以內，資

產質素仍良好

本財年赤字８０３億，財政儲備６５４３億元

林世雄任科大兼任教授，諮詢委員會表示不構成利益衝突

證監會著手提高主要股指衍生工具持倉限額，預計７月生效

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