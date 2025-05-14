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14/05/2025 09:15

期指高開２２３點報２３２５０，國指期貨升７５點報８４５０

　　《經濟通通訊社１４日專訊》期指高開２２３點報２３２５０，國指期貨高開７５點報
８４５０，科指期貨高開９１點報５３６２。

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