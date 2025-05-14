期指高開２２３點報２３２５０，國指期貨升７５點報８４５０

《經濟通通訊社１４日專訊》期指高開２２３點報２３２５０，國指期貨高開７５點報
８４５０，科指期貨高開９１點報５３６２。
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
14/05/2025 09:15
《經濟通通訊社１４日專訊》期指高開２２３點報２３２５０，國指期貨高開７５點報
８４５０，科指期貨高開９１點報５３６２。
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
上一篇新聞︰14/05/2025 09:16 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９０４﹒３跌０﹒２點
下一篇新聞︰14/05/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６４７２４張增４０３２張
14/05/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０５８４２張減７７００張
14/05/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１３９１７張，減８７８張
13/05/2025 19:23 《再戰明天》美聯儲副主席發表講話，騰訊公布業績
13/05/2025 19:19 《日入而息》中國傳允恢復接收波音飛機，京東集團首季多賺４３％
13/05/2025 17:32 《外圍焦點》英倫銀行總裁發表講話，美國公布ＣＰＩ
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N