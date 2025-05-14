即月期指最後交易價２３５１７升４９０點，成交８９５４２張

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指最後交易價２３５１７，升４９０點，低水１２４點

，成交８９５４２張。即月國指期貨最後交易價８５６７，升１９２點，低水２６點，成交

８０００６張。另外，即月科指期貨最後交易價５３７４，升１０３點，低水８點，成交

１１０９２９張。

