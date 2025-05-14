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14/05/2025 16:46

即月期指最後交易價２３５１７升４９０點，成交８９５４２張

　　《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指最後交易價２３５１７，升４９０點，低水１２４點
，成交８９５４２張。即月國指期貨最後交易價８５６７，升１９２點，低水２６點，成交
８０００６張。另外，即月科指期貨最後交易價５３７４，升１０３點，低水８點，成交
１１０９２９張。

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