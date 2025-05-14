即月期指最後交易價２３５１７升４９０點，成交８９５４２張

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指最後交易價２３５１７，升４９０點，低水１２４點
，成交８９５４２張。即月國指期貨最後交易價８５６７，升１９２點，低水２６點，成交
８０００６張。另外，即月科指期貨最後交易價５３７４，升１０３點，低水８點，成交
１１０９２９張。
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14/05/2025 16:46
《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指最後交易價２３５１７，升４９０點，低水１２４點
，成交８９５４２張。即月國指期貨最後交易價８５６７，升１９２點，低水２６點，成交
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上一篇新聞︰14/05/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２３５５６點，升３９點，低水８５點
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14/05/2025 16:31 即月期指最後交易價２３５１７升４９０點，低水１２４點
14/05/2025 15:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９０７﹒０升２﹒５點
14/05/2025 09:16 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９０４﹒３跌０﹒２點
14/05/2025 09:15 期指高開２２３點報２３２５０，國指期貨升７５點報８４５０
14/05/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６４７２４張增４０３２張
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