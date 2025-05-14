【夜期時段】即月期指最新報２３５５６點，升３９點，低水８５點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３５２８點，升１１點，低水
１１３點，最新報２３５５６點，升３９點，低水８５點，合約成交６７７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８５７１點，升４點，低水２２點，最新報８５８６點，升
１９點，低水７點，合約成交１６９０張。
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14/05/2025 17:20
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１１３點，最新報２３５５６點，升３９點，低水８５點，合約成交６７７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８５７１點，升４點，低水２２點，最新報８５８６點，升
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