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期貨新聞

15/05/2025 16:46

即月期指最後交易價２３３８３跌１３４點，成交７１７０３張

　　《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指最後交易價２３３８３，跌１３４點，低水７０點，
成交７１７０３張。即月國指期貨最後交易價８５０４，跌６３點，低水６點，成交６５７６１
張。另外，即月科指期貨最後交易價５２８７，跌８７點，低水１１點，成交８１８５９張。

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