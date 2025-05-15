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15/05/2025 15:05

美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９００﹒０跌８﹒５點

　　　　　　　　　　　　　　標普與美債孳息率最新行情
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　名稱　　　　　　１５：０１報價　　上日報價　　　　升╱跌　　升╱跌百分率
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
標普５００六月期貨　　　５９００﹒００　５９０８﹒５０　－８﹒５０　－０﹒１４％
三十年期美國債券孳息率　４﹒９８０％　　　４﹒９７％　　　　　　　　　　　　　　
十年期美國債券孳息率　　４﹒５３９％　　　４﹒５３％　　　　　　　　　　　　　　
五年期美國債券孳息率　　４﹒１７０％　　　４﹒１６％　　　　　　　　　　　　　　
三年期美國債券孳息率　　４﹒０４９％　　　４﹒０５％　　　　　　　　　　　　　　
兩年期美國債券孳息率　　４﹒０４９％　　　４﹒０５％　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　黃金價格最新行情
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　名稱　　　　　　　１５：０１報價　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　本地倫敦金　３１８９﹒０９╱３１８９﹒４３
　　本地倫敦銀　　　３２﹒１４╱３２﹒１８　　
　　　九九金　　　　　　　２９２１０　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　上述報價只供參考用

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