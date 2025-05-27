即月期指最後交易價２３２７８升７８點，成交１３０２６１張

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指最後交易價２３２７８，升７８點，低水１０４點，

成交１３０２６１張。即月國指期貨最後交易價８４４１，升２０點，低水２９點，成交

１８０５０２張。另外，即月科指期貨最後交易價５１６６，升２８點，低水１７點，成交

１６２８１８張。

