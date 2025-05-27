即月期指最後交易價２３２７８升７８點，成交１３０２６１張

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指最後交易價２３２７８，升７８點，低水１０４點，
成交１３０２６１張。即月國指期貨最後交易價８４４１，升２０點，低水２９點，成交
１８０５０２張。另外，即月科指期貨最後交易價５１６６，升２８點，低水１７點，成交
１６２８１８張。
《說說心理話》香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？► 即睇
27/05/2025 16:46
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１８０５０２張。另外，即月科指期貨最後交易價５１６６，升２８點，低水１７點，成交
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上一篇新聞︰27/05/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２３３０１點，升２３點，低水８１點
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27/05/2025 15:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８８４﹒５升近６８點
27/05/2025 09:16 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８８１﹒３升逾６４點
27/05/2025 09:15 期指低開２０點報２３１８０，國指期貨跌５點報８４１６
27/05/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數９８１０７張減４７４５６張
27/05/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１４５９５６張減逾五萬五張
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