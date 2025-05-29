《日入而息》理想汽車首季少賺兩成，美撤留學生簽證中方交涉

《今天重點》

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理想汽車（０２０１５）首季經調整淨利潤按年減少２０﹒３％

據報新世界（０００１７）８７５億港元貸款再融資至少獲１２家銀行同意條款；新世界再融資

傳獲銀行承諾金額已達總額約４０％；新世界旗下品牌Ｋ１１上海項目命名為Ｋ１１ ＥＬＹＳ

ＥＡ

手回集團（０２６２１）暗盤潛水近２％，每手蝕５２元

京東（０９６１８）６１８港澳地區跨店買滿２００元人幣減３０元，沙田區推補貼；京東與小

紅書推出「紅京計劃」，小紅書廣告可添加京東購物鏈接

陳茂波稱伊斯蘭金融市場龐大，將積極主動提供政策便利；梁鳳儀期望沙特、香港與內地走廊可

複製至其他海灣國家；陳翊庭稱首隻沙特國債ＥＴＦ今上市，港交所（００３８８）今年利雅德

開設辦事處

李家超稱國際調解院對港帶來深遠利益，願意推薦人才；對北都步伐感心急如焚，冀探討加快發

展方法；有大學生在美受不公對待，港應展示教育優勢

外長王毅抵港，明將出席國際調解院公約簽署儀式

外交部就無理取消中國留學生簽證已向美方提出交涉；央視指美國審查與哈佛大學相關所有簽證

持有人，包括商務及旅遊；特朗普改口哈佛應為外國學生人數設定１５％上限

商務部指日內瓦經貿會談以來中美雙方在多層級保持溝通；美法院判特朗普加關稅等越權，商務

部敦促徹底取消；回應兩用物項出口管制，商務部堅持維護和平穩定立場

美國據報暫停向中國商飛出售部分美國技術

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《即日市況》

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恒指午後突破十天線，收升３１５點報２３５７３，石藥績後飆高

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒７％，止五連跌，兩市成交放量１７％

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒１２７８╱８０，日圓最新報１４５﹒２０╱２１

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《公司業績》

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首都創投（０２３２４）中期盈轉虧７２３萬元，不派息

石藥集團（０１０９３）首季純利下跌８﹒４％至１４﹒７８億元人民幣

中國東方集團（００５８１）首季經營溢利升逾５倍

三一國際（００６３１）首季純利升２３﹒２％至６﹒４億人幣

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《公司資訊》

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深演智能向港交所提交上市申請，去年少賺６４％

新奧股份通過私有化新奧能源方案，新奧股份將以介紹形式在港上市

卡姆丹克（００７１２）欠Ｐａｎｄａｎａ １億人幣將繼續磋商

吉利（００１７５）李書福稱不要在海外汽車存量市場盲目建設產能

Ｌａｂｕｂｕ公仔被吐槽歪頭、掉漆，泡泡瑪特（０９９９２）客服表示出廠前有質檢

ＴＶＢ（００５１１）有信心上半年廣告錄正增長，目標今年內地黃金時段播港劇

中國電力（０２３８０）３０萬千瓦光伏項目落戶新疆，年發電５﹒１８億度

中銀香港（０２３８８）沙特國債ＥＴＦ提供投資沙特渠道，促進與中東市場合作

京東（０９６１８）６１８港澳地區跨店買滿２００元人幣減３０元，沙田區推補貼；京東與小

紅書推出「紅京計劃」，小紅書廣告可添加京東購物鏈接

陳翊庭稱首隻沙特國債ＥＴＦ今上市，港交所（００３８８）今年利雅德開設辦事處

比亞迪（０１２１１）巴西工廠一期將提前於６月２６日投入運營

新世界（０００１７）旗下品牌Ｋ１１上海項目命名為Ｋ１１ ＥＬＹＳＥＡ；據報新世界８７

５億港元貸款再融資至少獲１２家銀行同意條款

華人置業（００１２７）旗下三商場推獎賞計劃，送出高達５００萬獎賞

和譽（０２２５６）宣布收到匹米替尼全球商業化選擇權行權費８５００萬美元

和電（００２１５）在啟德體育園等增５﹒５Ｇ網絡，提升屯馬線錦上路段５Ｇ覆蓋

國泰（００２９３）餐飲引入廚餘分類設備洗滌系統，推動可持續發展

綠城（０３９００）溢價４０％競得杭州一地塊，樓面價刷新片區紀錄

騰訊（００７００）今斥資５億元回購９８﹒５萬股

據報鄧普頓開發中市場信託減持阿里（０９９８８）、騰訊（００７００），招行（０３９６８

）轉倉Ａ股

交銀國際（０３３２９）附屬斥約３９２５萬元收購票據

嘉和生物（０６９９８）內地批准來羅西利新藥上市申請

先瑞達（０６６６９）外周刻痕球囊擴張導管內地註冊獲批

中國中藥（００５７０）安永退任公司核數師

榮昌生物（０９９９５）成功配售１９００萬股淨籌７﹒９６億元

理想汽車（０２０１５）首季經調整淨利潤按年減少２０﹒３％

尚．珒溋取消多項置業優惠，龍湖（００９６０）集團適時調整策略

建灝ＯＮＥ ＳＴＡＮＬＥＹ套現１７億，今上新銷安

美蘭空港（００３５７）大股東易手予海南機場設施，收購已達成部分條件

森松國際（０２１５５）若干董事擬行使購股權後賣出部分股份

中聯重科（０１１５７）子公司申註冊發行資產支持證券及信用債

閩信集團（００２２２）附屬斥資６９９９萬人幣成立合夥企業

山水水泥（００６９１）就前董事會、亞泥及中國建材所提出指控全遭駁回

百果園集團（０２４１１）就建議實行Ｈ股全流通向中證監提交申請

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《中國要聞》

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海關署長孫梅君晤越南農業部長，深化中越檢疫合作

交通部料端午３天假期跨區域流動人次同比增７﹒７％；交通部按「１＋Ｎ＋Ｘ」架構加快建交

通運輸大模型

國內航線再降燃油附加費，８００公里或以下免收

官方組織網民為大熊貓集資應援？大熊貓中心斥不實

國家數據局正抓緊編制「數據要素Ｘ」應用場景指引

商務部加快落實數智供應鏈發展專項行動計劃

煤炭需求降，傳中國政府要求發電廠購儲撐價

人行２６６０億逆回購利率持平，淨投放１１１５億

上海保利世博天悅單盤銷售額超２００億元

浦東發布具身智能產業支持政策，單項目最高支持達億元級

山東濟南鬧市商舖起火爆炸，５人受傷１人失聯

福建省財政廳借道可轉債轉股增持興業銀行股份

浙江到２０２７年打造超三百個智算雲生態應用場景

廣東河源源城區３﹒５級地震，廣州、深圳等地有震感

台山核電站日前意外啟動應急柴油機，無對環境及公眾構成影響

深圳配售型保障性住房禁止變更為商品住房

華為與福建海洋局將合作開發數字海洋應用場景；榮耀進軍機器人賽道，其機器人跑步速度已打

破行業紀錄；英偉達黃仁勳稱中國對手已進化，華為變得「令人敬畏」；榮耀已展開上市籌備工

作，將適時啟動上市流程

ＤｅｅｐＳｅｅｋ的Ｒ１模型完成小版本試升級

大疆近２３億競得深圳灣地塊，建設智能航空全球總部

咪咕文化等４０４家企業列年度國家文化出口重點企業

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒０５％，報２１３４７﹒３點

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《大國博弈》

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歐盟對華輪胎反傾銷調查，商務部表示堅決維護中企權益；商務部正審查歐盟白蘭地出口商提交

的價格承諾申請

外交部就無理取消中國留學生簽證已向美方提出交涉；商務部指日內瓦經貿會談以來中美雙方在

多層級保持溝通；美法院判特朗普加關稅等越權，商務部敦促徹底取消；回應兩用物項出口管制

，商務部堅持維護和平穩定立場

特朗普改口哈佛應為外國學生人數設定１５％上限；央視指美國審查與哈佛大學相關所有簽證持

有人，包括商務及旅遊；美國據報暫停向中國商飛出售部分美國技術

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《國際要聞》

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韓國總統候選人李在明支持率領先，稱將改善對華關係

白宮證實馬斯克將於周三晚離開ＤＯＧＥ；馬斯克稱政府特殊員工任期即將結束，感謝特朗普

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《外圍經濟》

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德國失業率創十年新高，失業人數升至２９６萬

歐洲主要股指開市集體上漲，斯托克５０指數漲１％

日本超長債持續波動，３０年期國債殖息率升８個基點

聯儲局會議紀錄指決策者可能面臨貨幣政策艱難取捨；納斯達克１００指數期貨升２％，特朗普

大部分關稅暫停

英偉達業績繼續利好股價，開市前價格現上升逾５％；英偉達季度業績喜人，中東機遇抵銷出口

管制利淡，專家讚前景仍強

雪佛龍將在德州裁員近８００人

比特幣ＥＴＦ五周吸金９０億美元，黃金ＥＴＦ遭拋售

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《其他消息》

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外長王毅抵港，明將出席國際調解院公約簽署儀式

李家超稱國際調解院對港帶來深遠利益，願意推薦人才；對北都步伐感心急如焚，冀探討加快發

展方法；有大學生在美受不公對待，港應展示教育優勢

中國地震台網指廣東河源３﹒５級地震，天文台表示偵測到有感地震；廣東河源地震，天文台接

獲逾十名市民報稱有震感，震動維持數秒

陳茂波稱伊斯蘭金融市場龐大，將積極主動提供政策便利；梁鳳儀期望沙特、香港與內地走廊可

複製至其他海灣國家

機管局支持擴大豁免飛機乘客離境稅至海陸口岸抵港轉機旅客

澳門現金分享７月中發放，要求最少居澳１８３日

消息指國安處帶走鄭敬基表妹及表妹夫協助調查

蔡宏興獲委任為市建局新行政總監，６月１５日起履新

金管局與科大簽署ＭＯＵ推動香港金融業網絡安全創新；金管局李達志稱人行貨幣互換工具有助

鼓勵企業使用人民幣結算

韓國ＫＯＰ盛事ＭＡＭＡ Ａｗａｒｄｓ１１月底啟德主場館舉行

６月期指最後交易價２３３６０升２３６點，成交１０２６９４張

教育局成立專責小組研究改革各項學校津貼，預計今年內完成檢討

哈佛風波港大學伺機搶人才，學者倡邀哈佛來港設分校推動大學城

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