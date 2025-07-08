即月期指最後交易價２４１０７升２４２點，低水４１點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指最後交易價２４１０７，升２４２點，低水４１點，暫

成交７４６０８張。即月國指期貨最後交易價８６９４，升１０１點，低水１５點，暫成交

６２１５２張。另外，即月科指期貨最後交易價５３２０，升９６點，低水６點，暫成交

７８７３０張。

