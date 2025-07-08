即月期指最後交易價２４１０７升２４２點，低水４１點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指最後交易價２４１０７，升２４２點，低水４１點，暫
成交７４６０８張。即月國指期貨最後交易價８６９４，升１０１點，低水１５點，暫成交
６２１５２張。另外，即月科指期貨最後交易價５３２０，升９６點，低水６點，暫成交
７８７３０張。
【你點睇？】本港穩定幣條例即將上路，你認為會否強化香港「國際金融中心」地位？► 立即了解
08/07/2025 16:31
《經濟通通訊社８日專訊》即月期指最後交易價２４１０７，升２４２點，低水４１點，暫
成交７４６０８張。即月國指期貨最後交易價８６９４，升１０１點，低水１５點，暫成交
６２１５２張。另外，即月科指期貨最後交易價５３２０，升９６點，低水６點，暫成交
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上一篇新聞︰08/07/2025 16:46 即月期指最後交易價２４１０７升２４２點，成交７４８８７張
下一篇新聞︰08/07/2025 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６２８３﹒５升７﹒５點
08/07/2025 09:27 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６２７２﹒８跌３﹒２點
08/07/2025 09:15 期指高開８４點報２３９４９，國指期貨升３７點報８６３０
08/07/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１３８６０２張增４１１７張
08/07/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９１５２４張增６４９１張
08/07/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２８１５１張，增６９１７張
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