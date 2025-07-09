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09/07/2025 09:15

期指低開４０點報２４０６７，國指期貨跌１０點報８６８４

　　《經濟通通訊社９日專訊》期指低開４０點報２４０６７，國指期貨低開１０點報８６８４
，科指期貨低開９點報５３１１。

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