期指低開４０點報２４０６７，國指期貨跌１０點報８６８４

《經濟通通訊社９日專訊》期指低開４０點報２４０６７，國指期貨低開１０點報８６８４
，科指期貨低開９點報５３１１。
【你點睇？】美國將對越南轉口貨物徵40％關稅或劍指中國，你認為此舉會否對中國出口商品起到遏制作用？► 立即投票
09/07/2025 09:15
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