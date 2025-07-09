《日入而息》巨星傳奇曾飆１﹒７倍，馬會傳出售十億美元美國資產

《今天重點》

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香港賽馬會據報擬出售所持１０億美元黑石集團及其他美國基金資產

新世界（０００１７）據報正尋求出售深圳、上海等地地標資產

抖音回應周杰倫入駐指帳號屬實；周杰倫宣布入駐抖音，其帳號以二次元ＩＰ形象「周同學」命

名；巨星傳奇暴升曾觸發市調，傳周收過億元入駐抖音

仲量聯行料今年中小型住宅樓價跌５％，豪宅跌最多１０％；仲量聯行曾煥平稱中小型發展商債

務危機不容忽視，樓市未過黑暗期

藍思科技（０６６１３）首掛開高４％每手賺１４０元，超購４６１倍；收高逾９％，每手賺３

３２元；以香港為支點，融合國際資本製造優勢

陳茂波歡迎南韓資金利用香港市場配置國際投資，把握創科商機；金持續流入香港金融體系，可

促與韓國就數字資產合作

金管局推防詐騙約章３﹒０，聯同科企及電訊商打擊金融騙案

內地６月ＰＰＩ創近兩年最大跌幅，反內捲重要性凸顯；ＣＰＩ創五個月高，統計局：工業消費

品價格回升影響；６月ＣＰＩ同比轉升０﹒１％勝預期，ＰＰＩ跌幅擴；６月ＣＰＩ同比創五個

月高位，滬綜指衝上三千五

特朗普威脅對進口藥品徵收２００％關稅；特朗普終止風能及太陽能補貼，太陽能股應聲下挫；

特朗普考慮由聯邦政府接管華盛頓特區治理；馬斯克稱揭露愛潑斯坦文件是美國黨百分百優先事

項

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《即日市況》

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恒指收跌２５５點報２３８９２科網股午後跌幅擴，９２億北水接貨

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒１３％三千五未守穩，成交見１﹒５萬億

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒１７１２╱１３，日圓最新報１４６﹒６３╱６５

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《公司資訊》

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ＦＯＲＴＩＯＲ（０１３０４）首掛開高近９％每手賺過千，上限定價；升幅擴大，收高１６％

每手賺１９３０

大眾口腔（０２６５１）首掛開高兩成每手賺四百，超購百倍下限定價；收高逾３％，每手賺７

０元

極智嘉（０２５９０）首掛輕微開高每手賺廿元，上日暗盤收低１％；收高５％，每手賺１８０

元

訊眾通信（０２５９７）開高７％每手賺近五百，超購１２倍下限定價；收高少於１％，每手賺

１５元

藍思科技（０６６１３）首掛開高４％每手賺１４０元，超購４６１倍；收高逾９％，每手賺３

３２元；以香港為支點，融合國際資本製造優勢

周大福（０１９２９）擬引更多ＩＰ合作擴消費群，為轉型重要一環

西王置業（０２０８８）不太可能即將收到押記股份要約，續停牌

城建設計（０１５９９）次季重要項目中標額按年跌３７％

中廣核新能源（０１８１１）６月集團完成發電量按年減少１﹒３％

新世界（０００１７）據報正尋求出售深圳、上海等地地標資產

恒生投資夥摩根資管發行美國股票高入息主動型ＥＴＦ（０３４７６）；恒生投資管理對內地及

香港股市持中性看法，看好收益主題策略

未來資產推出ＧｌｏｂａｌＸ中國核心科技ＥＴＦ（０３４４８）

美的（００３００）未來三年至少投入５００億元布局大模型、機器人等

歐萊雅傳合併香港及內地分部，裁減超過２００名員工

比亞迪（０１２１１）在泰國交付第９萬輛新能源車，聘逾六千名泰籍員工佔比九成；比亞迪「

深圳號」滾裝船載逾６８００輛新能源車駛往比利時

廣汽菲克資不抵債宣告破產，廣汽集團（０２２３８）尊重並支持

嘉華（００１７３）、會德豐合作發展啟德海灣第１期加推１０２伙

富豪國際（０００７８）西營盤項目尚瓏昨沽６伙，項目套現８﹒５億

滙豐指債券通優化擴容措施助鞏固香港市場地位；就「數碼港元＋」項目提供技術和商業新見解

領展（００８２３）傳裁員至少５０人佔本港員工５％，集團早前確認精簡小量職位

綠景中國地產（０００９５）高等法院頒令清盤呈請聆訊進一步延期至下月４日

快狗打車（０２２４６）等四家貨運平台簽自律公約，保障司機權益

交銀國際（０３３２９）附屬斥約３５２８萬元收購第二批平安票據

江山控股（００２９５）上半年太陽能發電站總發電量跌５﹒７％

綠地香港（００３３７）上半年合約銷售跌２９％

中糧家佳康（０１６１０）６月生豬出欄量按月跌２０﹒５％

德林控股（０１７０９）擬將最多５億元資產代幣化，部分分派予股東等人

普星能量（０００９０）認購ＨＡＳＨＫＥＹ ＨＯＬＤＩＮＧＳ Ａ系列優先股

華聯國際（００９６９）出售牙買加糖廠事宜已完成

遠洋集團（０３３７７）６月協議銷售額按年下跌６６﹒４％

水發興業（００７５０）前主要股東應對公司承擔約３２３６萬元人幣彌償義務

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《中國要聞》

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發改委表示國家綜合立體交通網主骨架建成率已超９０％；內需對經濟增長平均貢獻率超８６％

；「十四五」每年城鎮新增就業１２００萬人；「十四五」期間中國經濟增量將超３５萬億元；

研發投入創新高，打壓遏制只會增強自立決心；新增下達１００億元以工代賑投資，穩就業

６月ＰＰＩ創近兩年最大跌幅，反內捲重要性凸顯；ＣＰＩ創五個月高，統計局：工業消費品價

格回升影響；６月ＣＰＩ同比轉升０﹒１％勝預期，ＰＰＩ跌幅擴；６月ＣＰＩ同比創五個月高

位，滬綜指衝上三千五

上海七大行動推動高成長企業到２０２７年突破千家

北京海關關長張格萍出任海關總署黨委委員

國辦加力落實擴崗補助，擴大以工代賑範圍和規模

統計局治理低價無序競爭力度增，拉升整車製造價格

網信辦指６月網絡謠言聚焦高考、水災、偽科普等

財政部表示中央政府下周在澳門發行６０億元人民幣國債

人行７５５億逆回購利率持平，淨回籠２３０億

抖音電商上半年累計為商家節省成本超１４０億元；抖音回應周杰倫入駐指帳號屬實；周杰倫宣

布入駐抖音，其帳號以二次元ＩＰ形象「周同學」命名；網傳花費９位數與周杰倫簽約，抖音指

消息不實

北方稀土料上半年淨利潤同比至多增２０倍

內媒調查義烏穩定幣交易，多數商家稱不收亦不懂

湖南數十家農商行推「養老貸」助繳養老保險

茶顏悅色官宣以電商形式出海，首站北美，暫不賣茶飲

新疆政協原副主席竇萬貴受賄逾２﹒２９億，被判死緩

機構料６月新增貸環比增兩倍社融漲六成，Ｍ２增速擴

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒７％，漢翔稱遭大陸出口管制影響有限

８家台灣實體遭大陸列入管制名單，禁出口兩用物項；被列大陸出口管制清單，漢翔、台船：影

響有限

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《大國博弈》

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德國總理據報計劃今年底首次訪問中國

外交部回應馮德萊恩批評，需要再平衡的是歐方心態

中國投資引疑慮，美國擬禁止外國對手收購農地；美擬限制中國人買農地，外交部斥歧視促勿經

貿政治化

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《國際要聞》

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澳洲航空證實５７０萬客戶資料外洩

赴美談判舟車勞頓，亞洲代表合共飛行近８００小時！

特朗普威脅對進口藥品徵收２００％關稅；特朗普終止風能及太陽能補貼，太陽能股應聲下挫；

特朗普考慮由聯邦政府接管華盛頓特區治理；馬斯克稱揭露愛潑斯坦文件是美國黨百分百優先事

項

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《外圍經濟》

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應對２５％美國關稅，馬來西亞央行５年來首次降息

加拿大反壟斷機構加快對亞馬遜定價政策調查

新西蘭央行維持利率於３﹒２５厘，預期未來會降息

日本央行委員小枝淳子稱或上調通脹預期，為加息鋪路；日本長期國債拋售，促使投資者下調日

本央行加息預期

歐盟啟動對Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ「股票代幣」銷售調查

聯儲局指移民限制將在今年重創美國經濟；美銀大幅上調標普５００年底目標至６３００點；瑞

銀指美國關稅影響新興市場股市表現；安聯投資指大而美法案存風險，美元或進一步受壓；高盛

預計未來數月股市波動將加劇，關稅仍是關鍵因素

四大美元穩定幣發行機構合計持有１８２４億美元的美債

蘋果高層迎來重大改變，營運總監即將退休

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《其他消息》

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陳茂波歡迎南韓資金利用香港市場配置國際投資，把握創科商機；金持續流入香港金融體系，可

促與韓國就數字資產合作

何力治稱香港將深耕東盟市場，港府擬在馬來西亞設第四個經貿辦

中九龍繞道油麻地段收費８元，電動車牌費分約６年加價

陳美寶稱北環線項目協議具彈性，港鐵可夥拍合資企業

北環線擬引內地標準加快建造，路政署指容許央企參與建設；團結香港基金指北環線第一部分達

成熟階段，可考慮調整支線設計

孫玉菡形容再就業津貼試行計劃反應十分理想，明年首季將檢討

金管局通過貼現窗口向銀行借出資金創近五個月來最高；金管局推防詐騙約章３﹒０，聯同科企

及電訊商打擊金融騙案

香港賽馬會據報擬出售所持１０億美元黑石集團及其他美國基金資產

仲量聯行料今年中小型住宅樓價跌５％，豪宅跌最多１０％；仲量聯行曾煥平稱中小型發展商債

務危機不容忽視，樓市未過黑暗期

利嘉閣指上半年工商舖買賣三年最旺，買家結構正變化

會財局發布２０２４－２５年報，共處理２５７宗調查個案

鄭志剛原定下周三出席金發局記者會，惟最新名單未有列席

證監會表示首隻主動型ＥＴＦ在港互掛上市

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