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10/07/2025 17:40

《外圍焦點》三藩市聯儲總裁發表講話，美國公布申請失業金人數

　　《經濟通通訊社１０日專訊》正當白宮持續公布多國對等關稅稅率，未來或影響美國通脹水
平，但最新公布的６月份聯儲局會議紀錄顯示，普遍官員都希望在今年內減息，抵銷關稅憂慮，
美股三大指數昨日收市報升，道指升２１７﹒５４點或０﹒４９％，報４４４５８﹒３０點；標
普５００指數升３７﹒７４點或０﹒６１％，報６２６３﹒２６點；納指升１９２﹒８７點或
０﹒９４％，報２０６１１﹒３４點。港股方面，恒生指數收市報２４０２８，升１３６點或
０﹒６％，成交２４６７億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚１０：００ｐｍ，聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆參加關
於美國經濟和貨幣政策的爐邊談話。１１：００ｐｍ，英倫銀行副總裁布里登發表演講。１１日
凌晨１：１５ａｍ，美聯儲理事沃勒在達拉斯聯儲和達拉斯╱沃斯堡世界事務委員會主辦的活動
參加專題討論。２：３０ａｍ，三藩市聯儲總裁戴利就「美國經濟前景和決策者面臨的挑戰」發
表講話。
　
　　數據方面，今晚８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１９６﹒４萬升至
１９６﹒５萬；首次申請失業救濟金人數料由２３﹒３萬升至２３﹒５萬。（ｗａ）

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