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期貨新聞

10/07/2025 09:15

期指低開２點報２３８８０，國指期貨跌９點報８５８４

　　《經濟通通訊社１０日專訊》期指低開２點報２３８８０，國指期貨低開９點報８５８４，
科指期貨低開１８點報５２０２。

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