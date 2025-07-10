【夜期時段】即月期指最新報２４０３３點，升１０點，高水５點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０１４點，跌９點，低水１４
點，最新報２４０３３點，升１０點，高水５點，合約成交８１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８６６９點，升５點，高水１點，最新報８６６８點，升４
點，平水，合約成交２０２張。
【你點睇？】美國將對越南轉口貨物徵40％關稅或劍指中國，你認為此舉會否對中國出口商品起到遏制作用？► 立即投票
10/07/2025 17:20
《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０１４點，跌９點，低水１４
點，最新報２４０３３點，升１０點，高水５點，合約成交８１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８６６９點，升５點，高水１點，最新報８６６８點，升４
點，平水，合約成交２０２張。
【你點睇？】美國將對越南轉口貨物徵40％關稅或劍指中國，你認為此舉會否對中國出口商品起到遏制作用？► 立即投票
上一篇新聞︰10/07/2025 17:40 《外圍焦點》三藩市聯儲總裁發表講話，美國公布申請失業金人數
下一篇新聞︰10/07/2025 16:46 即月期指最後交易價２４０２３升１４１點，成交６７６００張
10/07/2025 19:39 《再戰明天》英國公布工業生產，德國公布批發物價
10/07/2025 19:36 《日入而息》長實發２０億中期票據，港股收升１３６點內房炒上
10/07/2025 16:31 即月期指最後交易價２４０２３升１４１點，低水５點
10/07/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指６２９０﹒７５跌１６﹒５點
10/07/2025 09:15 期指低開２點報２３８８０，國指期貨跌９點報８５８４
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N