【夜期時段】即月期指最新報２４０３３點，升１０點，高水５點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０１４點，跌９點，低水１４

點，最新報２４０３３點，升１０點，高水５點，合約成交８１張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８６６９點，升５點，高水１點，最新報８６６８點，升４

點，平水，合約成交２０２張。

