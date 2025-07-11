即月期指最後交易價２４１６０升１３７點，成交１０７０００張

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指最後交易價２４１６０，升１３７點，高水２０點，

成交１０７０００張。即月國指期貨最後交易價８６９２，升２８點，高水４點，成交

１０５６９１張。另外，即月科指期貨最後交易價５２４６，升２７點，低水２點，成交

１２０１１４張。

