《基金債券攻略－凌風》積金易平台，不是讓你隨意轉基金！

《基金債券攻略》強積金制度推出２５年來，其中一個重大的里程碑，肯定非積金易平台

（ｅＭＰＦ）莫屬。經過超過一年的過渡，現時已經有大約七成受託人名下的成員納入了積金易

平台。



餘下來還有最大的幾個受託人，陸陸續續將於今年下半年納入（有關時間表見附表）。現時

估算，到今年年底時，全港所有強積金受託人的成員都會納入積金易平台。



積金易平台的最大意義，是將所有強積金相關的行政程序，統一在一個平台中央處理，並且

以非牟利模式營運，不但精簡了行政程序，更節省行政成本。



據積金局的估計，平台運作首兩年，預計行政費會降低３６％，１０年之內累計節省３００

億至４００億，相等於行政費降低４１％至５５％。即現在每１元的行政費，將來只需要

０﹒４５元。這個節省的費用會直接以減費方式返還給計劃成員。



以上是從經濟效益的角度分析，如果從宏觀的角度看，配合政府取消了強積金對沖的安排，

強積金全自由行也將會變為現實（現時只是半自由行）。當然，這個相信還有一至兩年時間才可

以落實。



另一邊廂，從個人的角度，我認為，最大好處就是讓計劃成員更易管理自己的強積金。某程

度來說，港人再沒有藉口不去關心自己的強積金投資了！



有人形容，當積金易平台全面落實之後，我們真的是「一手」就可以掌控自己的強積金，因

為我們只要在網上或手機下載積金易的應用程式，一眼就可以看到自己所有戶口的總累算權益（

無論你有多少個個人帳戶）。這對於我們管理自己的強積金基金組合，以至部署或策劃退休，都

更方便了。



從一個角度看，如果我們想轉換強積金受託人，也可以在網上或手機應用程式按幾個掣就完

成。但要留意，暫時仍限於個人供款部分才可以轉，也受制於每年一次的規定。大家仍然要等到

強積金全自由行實施之後，才可以轉走僱主供款的部分。



從另一個角度看，如果我們想轉換個別基金，也是在網上或手機應用程式按幾個掣就完成，

實在太方便了。



不過，我有點擔心，就是這個方便，會否令計劃成員由一個極端走去另一個極端。即是由過

去的不願意去轉，變成經常關注強積金價格的上落，甚至頻密地轉換基金，變相將基金當成股票

一樣去炒！



我不知這是否杞人憂天，但近年很多強積金中介機構每個月都公布港人當月的強積金賺了多

少或蝕了多少，又預計短線各主要市場的變化，這其實都是在鼓吹以一種短線心態去投資強積金

。



我這樣說不是完全否定我們不用理會投資市場的短期變化，只不過，我是擔心大家只著重市

況或強積金基金的短期變化，而忘記以一種長線角度，或多從基本因素的角度去部署自己的強積

金投資。



大家要切記，積金易平台只是方便大家管理自己的強積金，至於整體的投資態度，是不應該

改變呢！



強積金計劃加入積金易平台時間表

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強積金受託人 加入或暫定加入平台日期＊

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萬通信託有限公司

萬全強制性公積金計劃 ２０２４年６月２６日

中國人壽信託有限公司

中國人壽強積金集成信託計劃 ２０２４年７月２９日

交通銀行信託有限公司

交通銀行愉盈退休強積金計劃 ２０２４年９月３日

渣打信託（香港）有限公司

新地強積金僱主營辦計劃 ２０２４年１０月２日

東亞銀行（信託）有限公司

東亞（強積金）享惠計劃 ２０２４年１０月２９日

東亞銀行（信託）有限公司

東亞（強積金）集成信託計劃 ２０２５年３月５日

信安信託（亞洲）有限公司

信安強積金－易富之選

信安強積金－明智之選 ２０２５年５月７日

信安強積金計劃８００系列

中銀國際英國保誠信託有限公司

中銀保誠簡易強積金計劃

我的強積金計劃 ２０２５年６月５日

銀聯信託有限公司

ＡＭＴＤ強積金計劃

ＢＣＴ強積金策略計劃 ２０２５年７月３日

宏利退休精選（強積金）計劃

銀聯信託有限公司

ＢＣＴ積金之選 ２０２５年８月１日

友邦（信託）有限公司

友邦強積金優選計劃 ２０２５年９月３日

永明信託有限公司 ２０２５年９╱１０月（暫定）

宏利公積金信託有限公司 ２０２５年１０╱１１月（暫定）

ＨＳＢＣ Ｐｒｏｖｉｄｅｎｔ Ｆｕｎｄ Ｔｒｕｓｔｅｅ２０２５年１１╱１２月（暫定）

（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ

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《凌風》



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