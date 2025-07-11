《日入而息》政府本季推荃灣住宅地涉７８０伙，高盛上調港股評級

《今天重點》

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政府本季推荃灣住宅地涉７８０伙，上半年度提供六千伙：甯漢豪稱對全年供應達標審慎樂觀，

私樓市場逐步向上；中原表示荃灣住宅地皮調低估值兩成至１６﹒７９億元；團結香港基金料未

來北都推地與交通基建時間表配合

高盛上調港股評級至與大市同步，調高ＭＳＣＩ亞太指數目標

東亞維持今年恒指目標２６０００點，今季美聯儲較大機會減息

金管局表示弱方兌換保證或再觸發，港息有機會上調

港鐵（０００６６）入股中車廣東公司，參與大灣區鐵路設備產業發展

中國ＡＩ初創智譜傳將上市地轉至香港，擬籌逾２３億

傳新世界（０００１７）出售上海Ｋ１１寫字樓，內地分公司：假消息

中原ＣＣＬ按周微升０﹒０９％，料短期樓價反覆上落

陳國基就「超前部署停課」解畫，形容艱難決定，寧安全、莫後悔

路透表示工信部審計發現比亞迪（０１２１１）、奇瑞不當申請補貼共５３００萬美元

官媒指王毅於吉隆坡會見魯比奧；丁薛祥晤保爾森稱冀中美發展互利穩定經貿關係

貝森特直言特朗普和索羅斯都缺乏耐心；白宮國家經濟委員會主任哈塞特稱聯儲局缺乏透明度；

聯儲局沃勒稱資產負債表規模可降至５﹒８萬億美元

戴蒙稱歐洲正失去競爭優勢，美國低估通脹風險；巴克萊指特朗普新關稅率或讓新興亞洲信心受

挫

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《即日市況》

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恒指漲近５００點後回落，收升１１１點報２４１３９，全周升１％

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《深滬股市》

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滬指近平收本周漲１％，兩市成交１﹒７萬億近四月高

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒１６９５╱９６，日圓最新報１４７﹒００╱０４

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《公司資訊》

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中國ＡＩ初創智譜傳將上市地轉至香港，擬籌逾２３億

首鋼朗澤（０２５５３）進一步延遲上市計劃

北大荒（０００３９）午後停牌，停牌前報０﹒０９６元跌逾１％

宜明昂科（０１５４１）股價異常波動，確認業務營運及臨床開發正常

港龍中國地產（０６９６８）首六個月合同銷售金額按年微跌０﹒３％

美的集團（００３００）中山成立電子商務公司，含ＡＩ及機器人業務

小鵬汽車（０９８６８）微博宣布累計交付量突破８０萬台

廣汽（０２２３８）零部件公司增資至約２０﹒９億，增幅約２５％；馮興亞稱上周拜訪任正非

，廣汽將與華為深化全面戰略合作

歐萊雅中國否認香港辦事處裁員與內地業務合併，稱構建新運營模式

港鐵（０００６６）投資中車廣東公司，參與大灣區鐵路設備產業發展；７月１３日設半價乘車

感謝日，包括來往羅湖及落馬洲站車程

傳新世界（０００１７）出售上海Ｋ１１寫字樓，內地分公司：假消息

周杰倫發首條抖音視頻，粉絲數破１４２６萬，巨星傳奇（０６６８３）股價再狂飆

路透指工信部審計發現比亞迪（０１２１１）、奇瑞不當申請補貼共５３００萬美元

長實（０１１１３）發票據分析指趁低息鎖定融資成本，料新地短期無逼切融資需求

創勝集團（０６６２８）獲超過１億元人民幣信貸額度

安徽皖通高速（００９９５）附屬就新建隧道與關連方簽施工總承包協議

中化化肥（００２９７）關連方訂立減排環保項目ＥＰＣ總承包合同

證監會指中國星（００３２６）股權高度集中

壇金礦業（００６２１）建議股份１０合１，買賣單位改為每手５０００股

太航（０２３４３）已贖回１﹒７５億美元可換股債券餘下權利，下月１４日將註銷

中播數據（００４７１）與喀什中佳食品產業簽戰略投資合作備忘錄

銀娛（０００２７）授出５２﹒４萬股股份獎勵，承授人包括執董徐應強

世茂集團（００８１３）６月合約銷售總額按年跌２９﹒９％

萬咖壹聯（０１７６２）近日斥７９０萬元回購共９６８萬股

金石資本（０１１６０）蔡捷思辭任主席，正物色合適人選填補空缺

富力地產（０２７７７）６月總銷售收入按年升５７﹒４％

弘陽地產（０１９９６）延長提早重組支持協議費用期限至本月２５日

閩信集團（００２２２）獲控股股東同意降低貸款年利率

光大控股（００１６５）申發行債務融資工具，涉資不高於２００億元人幣

東方海外國際（００３１６）第二季航線收入跌６﹒５％，上半年則升４﹒４％

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《中國要聞》

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中埃央行簽署備忘錄，加強本幣結算、數字貨幣等合作

深圳檢察院對緬北果敢白家詐騙集團２１人提起公訴

南方電網用電負荷創新高，廣東首破１﹒６億千瓦

焦炭企業代表開分析會，一致認為焦炭市場應盡快漲價

上海旅遊節暑期啟幕，浦東嘉年華旅遊消費季啟動；上海迪士尼達菲新系列玩偶掀瘋搶，警方拘

數十名黃牛

國務院國資委開軟件特訓班，促提升跨域創新等能力

劉國中到北京大學醫學部調研表示加快醫藥創新發展

國資委推動國有資本加快向前瞻性新興產業集中；上海國資委學習加密貨幣與穩定幣，國泰海通

作輔導報告

深交所創業板綜合指數增風險警示股票月度剔除機制

人行８４７億逆回購利率持平，全周收水２２６５億；人行上海總部指５月新增貸３７５億，同

比少增１６億

水利部長江水利委員會漢江集團總經理黃裕東受查；工銀澳門原董事長姜壹盛涉嚴重違紀違法受

查

北京力爭到２０３０年總消費額年均增５％左右

「養老貸」掀爭議，湖南多家銀行撤下宣傳

恒大金融財富管理被深圳市監督局列入經營異常名錄

關稅緩和中國６月出口增速料升至５％，進口由降轉增

上海６月ＣＰＩ同比上漲０﹒２％，高於全國水平

國有險企落地三年以上長周期考核，增加五年周期指標

２０２５年醫保目錄調整啟動，新增商保創新藥目錄

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒２５％，報２２７５１﹒０３點

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《大國博弈》

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日媒指中國批准３家日本企業對華出口水產品登記註冊；中日動物衛生檢疫協定生效，為日本牛

肉恢復輸華鋪路；何立峰稱中方願與日方共同致力推進戰略互惠關係

官媒指王毅於吉隆坡會見魯比奧；丁薛祥晤保爾森稱冀中美發展互利穩定經貿關係

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《國際要聞》

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加拿大總理卡尼稱將繼續保護本國工人和企業

大幅提高巴西關稅「無肉食」，美國人要捱貴價漢堡包

特朗普臨門「信口開河」，越南關稅由１１％跳至２０％

特朗普宣布美國８月１日對加拿大商品徵３５％關稅

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《外圍經濟》

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英國經濟連續兩個月萎縮，財政大臣稱「令人失望」

貝森特直言特朗普和索羅斯都缺乏耐心；白宮國家經濟委員會主任哈塞特稱聯儲局缺乏透明度；

聯儲局沃勒稱資產負債表規模可降至５﹒８萬億美元

駿利亨德森稱ＡＩ正顛覆體育產業，率先整合技術可增市佔

馬斯克預告Ｇｒｏｋ ＡＩ最快下周登陸特斯拉車輛

愛爾蘭就ＴｉｋＴｏｋ在華存儲歐洲用戶數據展開調查

戴蒙稱歐洲正失去競爭優勢，美國低估通脹風險；巴克萊指特朗普新關稅率或讓新興亞洲信心受

挫

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《其他消息》

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政府委任財務匯報檢討委員團新成員，會財局表示歡迎

教育局再度委任陳黃麗娟為語常會主席，任期兩年

華僑銀行為香港及新加坡等初創中小企創業者提供創新融資方案

陳國基就「超前部署停課」解畫，形容艱難決定，寧安全、莫後悔

實施巴塞爾加密資產標準銀行業修訂規則刊憲，明年１月生效

甯漢豪稱第四季陸續招標北都片區，不擔心流標定價看市場承受力

第二期啟德世運道簡約公屋項目分拆兩份合約招標，涉７７００伙

規管網約車框架細節最快下周交代，傾向平台及司機牌照設五年期限

中文大學確認陳維安已辭任中大副校長，將於９月中離任

東亞維持今年恒指目標２６０００點，今季美聯儲較大機會減息

高盛上調港股評級至與大市同步，調高ＭＳＣＩ亞太指數目標

中原ＣＣＬ按周微升０﹒０９％，料短期樓價反覆上落

政府本季推一幅荃灣住宅地，涉７８０伙

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