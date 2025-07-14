即月期指最後交易價２４１８５升２５點，低水１８點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指最後交易價２４１８５，升２５點，低水１８點，暫

成交５４７５２張。即月國指期貨最後交易價８７２５，升３３點，低水８點，暫成交

５０１６７張。另外，即月科指期貨最後交易價５２７８，升３２點，低水６點，暫成交

５６９６６張。

