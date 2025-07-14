【夜期時段】即月期指最新報２４１９５點，升１０點，低水８點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１８４點，跌１點，低水１９

點，最新報２４１９５點，升１０點，低水８點，合約成交１４７張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８７２４點，跌１點，低水９點，最新報８７２５點，無升

跌，低水８點，合約成交２６６張。

