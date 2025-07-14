【夜期時段】即月期指最新報２４１９５點，升１０點，低水８點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１８４點，跌１點，低水１９
點，最新報２４１９５點，升１０點，低水８點，合約成交１４７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８７２４點，跌１點，低水９點，最新報８７２５點，無升
跌，低水８點，合約成交２６６張。
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14/07/2025 17:20
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