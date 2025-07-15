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15/07/2025 17:32

《外圍焦點》美國公布ＣＰＩ，美聯儲理事發表講話

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美股三大指數昨日先跌後升，美國總統特朗普上周末威脅對歐
盟和墨西哥額外徵收３０％關稅，導致投資者趨向審慎。市場同時關注美股陸續公布的第二季度
業績，以及美國６月消費者價格指數（ＣＰＩ）數據。道指收市升８８﹒１４點或０﹒２０％，
報４４４５９﹒６５點；標普５００指數升８﹒８１點或０﹒１４％，報６２６８﹒５６點；納
指升５４﹒８０點或０﹒２７％，報２０６４０﹒３３點。港股方面，恒生指數收市報
２４５９０，升３８６點或１﹒６％，成交２８８４億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚９：１５ｐｍ，美聯儲金融監管副主席鮑曼在美聯儲
主辦的會議致歡迎辭；１６日凌晨１２：４５ａｍ，美聯儲理事巴爾發表講話。２：４５ａｍ，
波士頓聯儲總裁柯林斯在全美商業經濟協會第２２屆年度經濟測定研討會發表演講。
　
　　數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布５月工業生產，年率升幅料由０﹒８％擴大至
２﹒２％，經季節調整月率料由下滑２﹒４％改善至升１％。今晚８：３０ｐｍ，美國公布６月
消費者物價指數，月率升幅料由０﹒１％擴大至０﹒３％，年率升幅料由２﹒４％擴大至
２﹒６％，經季節調整料由３２６﹒８５升至３２７﹒８２；７月紐約聯邦儲備銀行製造業指數
料由負１６收窄至負９﹒２。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：摩根大通（ＵＳ﹒ＪＰＭ）等。（ｗａ）

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