即月期指最後交易價２４５２８升３４３點，低水６２點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指最後交易價２４５２８，升３４３點，低水６２點，

暫成交１０３１５２張。即月國指期貨最後交易價８８５５，升１３０點，低水２２點，暫成交

９０９７５張。另外，即月科指期貨最後交易價５４１０，升１３２點，低水２１點，暫成交

１５８６３１張。

