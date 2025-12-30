恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數35587張減50729張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為35587張，較前減50729張；若計入其他月份的未平倉合約，總數255179張，增16144張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|29/12(一)
|35587
|-50729
|255179
|16144
|24/12(三)
|86316
|-37990
|239035
|-16842
|23/12(二)
|124306
|-43297
|255877
|9599
|22/12(一)
|167603
|-37622
|246278
|-5801
|19/12(五)
|205225
|-17357
|252079
|1342
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|29/12(一)
|16203
|-24161
|111179
|-5424
|24/12(三)
|40364
|-15324
|116603
|2026
|23/12(二)
|55688
|-29419
|114577
|-5387
|22/12(一)
|85107
|-13108
|119964
|-2582
|19/12(五)
|98215
|-19007
|122546
|-12445
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社30日專訊》
