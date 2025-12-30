《博策四方－羅博仁》香港生物科技生態圈：恒生生物科技指數期貨揭新篇章

香港交易所於11月28日推出恒生生物科技指數期貨，為市場提供全新風險管理工具，並進一步完善香港生物科技相關產品組合。這不僅是一項產品創新，更是香港邁向全球生物科技樞紐的重要一步。
*全球第二大生物科技IPO集資中心*
自2018年香港交易所引入《主板上市規則》第18A章，允許未有收入的生物科技公司上市後，香港迅速躍升成為全球領先的生物科技集資平台之一，持續吸引涵蓋免疫腫瘤學、人工智能驅動藥物研發、新一代疫苗等前沿領域的創新企業。截至2025年11月底，共有80家公司透過18A章上市。
生物科技板塊的增長動力源於政策支持。生物科技是中國「十四五」規劃的戰略重點，生物經濟更被視為高質量發展的重要引擎。內地企業積極走向國際，與全球藥企建立合作，並越來越多利用香港資本市場籌集資金以擴展海外業務。
*高增長行業的投資機遇*
香港生物科技上市潮為更廣泛的產品生態奠定基礎，現已涵蓋股票、ETF及結構性產品。這些產品可讓投資者更便捷地捕捉行業的亮麗表現：恒生生物科技指數追蹤30家在港上市的領先生物科技公司，截至11月底，該指數升幅達82%，遠勝恒生指數(+29%)及恒生國企指數(+25%)。推動強勁表現的因素包括：中國的全球藥物研發領導者地位、本土生物科技企業創下海外授權交易紀錄，並出售自主研發藥物的國際權利等。這些企業憑藉快速研發周期及較低成本，成功在全球市場競爭。
*把握機遇，管理波動*
生物科技上市為相關產品發展提供穩固基礎。截至2025年第三季，共有6隻ETF追蹤恒生生物科技指數（4隻於內地上市、2隻於香港上市），總資產管理規模達110億港元。與生物科技股票掛鈎的結構性產品亦快速增長，由2025年1月的132隻增至11月的485隻。
然而，生物科技板塊波動性高，股價常受臨床試驗結果、監管決策及市場情緒影響。恒生生物科技指數的年化波幅約41%，高於恒指的24%（以截至2025年11月30日的過去12個月每日回報計算）。這凸顯了市場對有效風險管理工具的需求。香港交易所推出恒生生物科技指數期貨，正是為市場提供新選擇，幫助管理此板塊的特定風險。
新推出的期貨合約針對中國生物科技板塊提供精準的風險管理工具，並補充現有的股票及ETF產品。由於生物科技板塊表現獨特，與恒指及國企指數的相關性較低，故可更有效地為尋求主題投資的投資者分散風險。
香港生物科技生態圈正在迅速演進。如欲了解更多，請瀏覽香港交易所生物科技專頁：https://www.hkex.com.hk/Join-Our-Market/Biotech?sc_lang=zh-HK
《香港交易所證券產品發展主管 羅博仁》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情