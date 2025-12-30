【夜期時段】1月期指最新報25933點，升8點，高水78點

是日期指結算，1月期指在夜期時段開市報25933點，升8點，高水78點，最新報25933點，升8點，高水78點，合約成交308張。



1月國指期貨在夜期時段開市報9014點，無升跌，高水23點，最新報9015點，升1點，高水24點，合約成交333張。

《經濟通通訊社30日專訊》