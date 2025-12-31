恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數184152張減6183張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為184152張，較前減6183張；若計入其他月份的未平倉合約，總數212006張，減6104張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/12(二)
|184152
|-6183
|212006
|-6104
|29/12(一)
|73805
|-35521
|291915
|24609
|24/12(三)
|109326
|-37749
|267306
|-17658
|23/12(二)
|147075
|-33054
|284964
|26399
|22/12(一)
|180129
|-33544
|258565
|-1485
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/12(二)
|68032
|-10285
|89606
|-10530
|29/12(一)
|38251
|-30726
|138387
|-6826
|24/12(三)
|68977
|-1945
|145213
|9665
|23/12(二)
|70922
|-13301
|135548
|6121
|22/12(一)
|84223
|-4742
|129427
|5572
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社31日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇