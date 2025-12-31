即月期指最後交易價25648跌277點，高水17點

即月期指最後交易價25648，跌277點，高水17點，暫成交40572張。即月國指期貨最後交易價8902，跌112點，低水12點，暫成交43496張。另外，即月科指期貨最後交易價5529，跌82點，高水13點，暫成交50879張。

《經濟通通訊社31日專訊》